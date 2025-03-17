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حوادث

موتوسيكل وسلاح ناري كلمة السر، اعترافات عصابة سرقة متعلقات المواطنين بشبرا

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أدلى تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة شبرا مصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة شبرا.

وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة متعلقات وهواتف المواطنين بأسلوب الخطف أثناء سيرهم في شوارع شبرا.


وأضاف المتهمون انهم كانوا يستخدمون دراجة نارية (موتوسيكل) حتى يسهل لهم الهروب بعد سرقة الضحايا، مشيرين إلى حيازتهم سلاح ناري للدفاع عن نشاطهم غير المشروع في حال قاومهم أحد أو لاحقهم.


بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة شبرا، لممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".


وضبط بحوزة المتهمين فرد خرطوش، سلاح أبيض، هاتف محمول مجهول المصدر.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل صيانة هواتف محمولة – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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