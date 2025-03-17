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حوادث

إجراءات اعتراض الزوجة على بيت الطاعة وخطوات تنفيذها وأسباب وقفها

شروط رفع دعوى بيت
شروط رفع دعوى بيت الطاعة، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، شروط رفع دعوى بيت الطاعة بمحكمة الأسرة من الزوج ضد زوجته وإجراءات تنفيذها وأسباب  حق الاعتراض عليها في السطور التالية..

 

شروط رفع الزوج ضد زوجته دعوى بيت الطاعة

 

-إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما

خطوات  تنفيذ  الزوج دعوى بيت الطاعة

 

- الزوج يرسل لزوجته خطابًا مسجلًا عن طريق المحكمة علي يد محضر وتعلن به في المكان المتواجدة فيه ويدعوها لبيت الزوجية، وإذا لم تستجب خلال 30 يومًا -وتقدم سبب للرفض-فإن من حق القاضي أن يعتبرها ناشزًا.

 

- تحتوي بيانات الإنذار على تفاصيل مسكن الزوجية وأنه خالي من سكن الغير وسكن الأهل، وبيانات الزوجة، وبيانات الزوج.

- الزوج يقوم باستخراج شهادة من جدول المحكمة بأن زوجته لم تعترض علي إنذار الطاعة خلال الميعاد القانوني، ويقدم طلب تسوية وبعد 15 يوما يقوم بإقامة دعوى إثبات نشوز وإسقاط نفقة زوجية.

- اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة يتم استخدامه كدليل حال مطالبتها التطليق لاستحكام الشقاق

- حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة.

- دعوى الاعتراض على الانذار أما تأخذ قبول أو رفض.

 

أسباب اعتراض الزوجة على دعوى بيت الطاعة 

 

 

- الاعتراض على إنذار الطاعة يكون لأسباب عدم صلاحية منزل الزوجية

- أو أن يكون المسكن في مكان نائيا أو بين جيران سيئين السمعة

- أن يكون لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه كأن يكون غير أمين عليها نفسا، يتعدى عليها بالضرب والسب أو غير أمين علي مالها، أو قام بتبديد منقولاتها.

إجراءات رفع دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة
 

تقديم الاعتراض خلال الميعاد القانوني (30 يومًا).
تقديم الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.
إرفاق المستندات الداعمة التي تُثبت صحة الاعتراض.
يجب أن يكون الاعتراض مسببًا ومرفقًا بالأدلة القانونية.
يتم وقف إجراءات التنفيذ فور تقديم الاعتراض حتى يتم البت فيه.

 

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فيتو المحكمة بمحكمة الأسرة مسكن الزوجية

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