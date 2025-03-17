الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة الاعتداء على طالبة بسلاح أبيض داخل مدرسة لغات

فريق بحث لكشف ملابسات
فريق بحث لكشف ملابسات واقعة الاعتداء علي طالبة في حمام مدرسة

تحفظت قوات مباحث مديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة المؤدية لمدخل حمام  أحدي مدارس اللغات في اكتوبر تمهيدا لتفريغها، لكشف ملابسات واقعة الاعتداء علي طالبة من قبل ٣ من زميلاتها بذات المدرسة بسلاح أبيض داخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة. 

وكانت اجهزة البحث الجنائي القت  القبض علي  3 فتيات متهمات بالتعدي علي طالبة وتشويه وجهها بسلاح أبيض داخل دورة مياه باحدى مدارس اللغات بدائرة قسم  اول شرطة أكتوبر،  تنفيذا لقرار ضبطهن الصادر من  النيابة.

ويواصل رجال المباحث الجنائي جهودهم في جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات داخل المدرسة وفحص دفاتر الغياب والحضور والاستماع لأقوال مدير ومعلمي وعمال المدرسة، حول الواقعة للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده ورود بلاغا من سيدة بتعرض ابنتها البالغة من العمر  15 سنة، لاعتداء داخل دورة مياه احد مدارس الغات، وإصابتها بجرح قطعي طوله 10 سم بالوجه وكدمات بالذراع وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

واتهمت الأم، كل ٣ متهمين بارتكاب  الواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

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