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خارج الحدود

برج إيفل يرتدي الحجاب ويثير الجدل في فرنسا، ما القصة؟ (فيديو)

برج ايفل بحجاب، فيتو
برج ايفل بحجاب، فيتو

أثارت علامة الأزياء الهولندية المحتشمة "Merrachi" جدلًا واسعا في فرنسا بفيديو ترويجي يظهر برج إيفل الشهير مرتديا الحجاب.


 

 

 كان جزءًا من حملة مؤيدة للحجاب، ويهدف إلى الترويج لحرية ارتدائه، إلا أنه أثار غضب بعض السياسيين الفرنسيين، الذين اعتبروه "خطيرا ومخالفا للقيم الفرنسية".

نشرت "Merrachi" الفيديو على إنستجرام مع تعليق: "رُصد برج إيفل مرتديا مرّاشي، ما شاء الله! يبدو أنه انضم للتو إلى مجتمع الأزياء المحتشمة.

وصفت ليزيت بوليت، النائبة الفرنسية عن حزب التجمع الوطني اليميني، الإعلان بأنه يسيء إلى "القيم والتراث الديمقراطي لفرنسا".

وأعرب زميلها في الحزب، جيروم بويسون، عن مشاعر مماثلة، واصفًا الإعلان بأنه "مشروع سياسي مرعب واستفزاز غير مقبول".

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برج ايفل فرنسا علامة الأزياء الحجاب

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