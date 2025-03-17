استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على غزة

قال مسعفون، اليوم الإثنين، إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في وقت لا تظهر فيه أي بوادر على إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار.

استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة

وذكر المسعفون أن الثلاثة استشهدوا قرب مخيم البريج وسط القطاع بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، استشهاد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب البلاد.

الصحة اللبنانية: استشهاد شخص بغارة إسرائيليةفي جنوب لبنان

واستهدفت الغارةسيارة نوع "فان" في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المستهدف في الغارة هو عنصر في "حزب الله.

وفي السياق، ذكر إن الطيران الحربي الآسرائيلي يحلق فوق أجواء منطقة البقاع شرق لبنان.

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