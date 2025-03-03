ضحايا حلم الثراء السريع

كثير من المشكلات -ولا أقول الكوارث- الاقتصادية والاجتماعية التي تظهر في مجتمعنا بين الحين والآخر وراءها سبب واحد فقط وهو حلم الثراء السريع، أحدث هذه المشكلات هي قضية منصة FBC الإلكترونية التي أوهمت ضحاياها بإمكانية تحقيق الثراء السريع بالاستثمار الإلكتروني فيها..

مما دفع عشرات الضحايا فى مصر وخارجها لتحويل أموالهم للمحافظ الإلكترونية لهذه المنصة وللأسف فقد جمع بعضهم كل ما لديه من أموال وبعضهم باع أرضه أو ممتلكاته أملا في تحقيق أرباح طائلة وسريعة قبل أن يستيقظوا على كارثة نصب أصحاب هذه المنصة عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وبعيدا عن التهويل في حجم ما استولى عليه هؤلاء النصابون الذين استغلوا التدين المصطنع ستارا للنصب على ضحاياهم، لكن هناك حكايات مأساوية كثيرة تعرض لها ضحايا هذه المنصة وصلت إلى حد وفاة سيدة مسنة قهرا بعد صدمتها من خسارة أموالها.

قضية النصب هذه ليست جديدة، فهناك العشرات إن لم يكن المئات من قضايا النصب التي نتجت عن توظيف أموال، وإن كان النصابون هذه المرة قد طوروا أساليبهم واستخدموا النصب الإلكتروني، لكن المفهوم واحد وهو استغلال النصاب رغبة الطماع بغرض البحث عن المكسب السريع، رغم وجود بدائل أكثر أمنا لمن لا يستطيعون استثمار أموالهم بشكل مباشر منها البنوك أو شراء الذهب أو شراء أسهم في صناديق الاستثمار بالبنوك، لكنه الطمع وعدم الوعي.

ورغم أن الضحايا يهرعون عادة للحكومة بعد فوات الأوان وبعد أن تكتمل عملية النصب الا أن هناك دورا يجب على مؤسسات الدولة أن تقوم به، وهو تعديل التشريعات وتشديد العقوبات بما يتماشى مع التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات ومنها الجرائم الإلكترونية، وتوفير الآليات اللازمة لحماية المواطنين من هذه الجرائم، وتكثيف الحملات لتوعية المواطنين بالطرق الآمنة للاستثمار..

كما يمكن إنشاء صناديق استثمار يمكن من خلالها لمن لا يمتلكون الخبرة الاستثمار في مشروعات مضمونة الربح، من خلال تخصيص نسبة لهذه الصناديق في المشروعات السياحية أو مشروعات الطاقة المتجددة أو غيرها من المشروعات التي تطرحها الدولة للمستثمرين.

وتظل قضية الوعي هي خط الدفاع الأول لمواجهة جرائم النصب والاحتيال التي ستظل ما ظل تواجد الطماعين والنصابين.

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