مواعيد عرض مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2025، انطلقت اليوم أولى حلقات مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، حيث ينافس المسلسل في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2025.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل الغاوي يوميا عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساءً، بينما يعرض على شاشة قناة ON درااما في تمام الساعة 6:15 مساءً.

واستقبلت اليوم شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي أولى حلقات مسلسل “الغاوي” للنجم أحمد مكي الذي يشارك به فى الدراما الرمضانية لعام 2025.



وأهدى مكى حلقات المسلسل لأرواح الأربعة منتجين حسام شوقي، فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذين توفوا جميعا إثر حادث مروع على طريق الضبعة.

وتم تغيير اسم المسلسل من “عين شمس” إلى “الغاوي”، ويأتي العمل بتوقيع المخرج محمد العدل.

أبطال مسلسل الغاوي

وتشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف والمغني الشعبي كزبرة.

ويأتي الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

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