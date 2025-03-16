أحمد مكي يهدي مسلسله «الغاوي» لروح المنتجين الأربعة الراحلين

استقبلت شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي أولى حلقات مسلسل “الغاوي” للنجم الكبير أحمد مكي الذي يشارك به فى الدراما الرمضانية لعام 2025.

وأهدى مكى حلقات المسلسل لأروح الأربعة منتجين حسام شوقي، فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذين توفوا جميعا إثر حادث مروع على طريق الضبعة

وتم تغيير اسم المسلسل من “عين شمس” إلى “الغاوي”، ويأتي العمل بتوقيع المخرج محمد العدل.

أبطال مسلسل الغاوي

وتشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف والمغني الشعبي كزبرة.

ويأتي الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

مسلسل الغاوي لـــ مكي

وفى وقت سابق قرر مكي الابتعاد عن الدراما التليفزيونية خلال العام المقبل، والتركيز في تقديم عمل سينمائي، إلا أنه تحمس لسيناريو مسلسل “الغاوي"، الذي من المفترض أن يكون مختلفًا عن ما قدمه من قبل، وينتمي لأجواء الدراما الشعبية.

مسلسل الكبير أوي

وقرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن تقديم جزء من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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