زاخاروفا تنفي شطب روبيو من قائمة العقوبات الروسية

نفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا شطب روسيا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من قائمة العقوبات، وأكدت أن ما أشيع حول ذلك أنباء كاذبة.

وقالت زاخاروفا لوكالة "تاس": "حتى الآن لم ترفع العقوبات. هذا خبر كاذب.

وظهرت منشورات على وسائل التواصل تفيد بأن روسيا رفعت عقوباتها عن روبيو بعد محادثة أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وفي مايو 2022 أدرجت روسيا روبيو على قائمتها للأمريكيين الخاضعين للعقوبات، والمحظور عليهم دخول أراضيها.

وفي نوفمبر 2024 أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن ترفع العقوبات عن روبيو طالما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحت العقوبات الأمريكية.

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