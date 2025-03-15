ماكرون يطالب بالضغط على روسيا

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم السبت إلى ممارسة ضغط واضح على روسيا لأنها لا تعطي انطباعًا أنها تريد السلام بصدق.

واعتبر ماكرون أن روسيا لا تتجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة وأوكرانيا لجهة إعلان هدنة لشهر، مضيفًا: "إنها تكثف المعارك لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الحصول على كل شيء ثم التفاوض".

وتابع: "إذا كنا نريد السلام، فإنه ينبغي أن ترد روسيا بوضوح، وأن يكون الضغط واضحًا بالتعاون مع الولايات المتحدة لتأمين وقف إطلاق النار".

وانعقدت، صباح السبت، قمة افتراضية لحلفاء أوكرانيا، بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وبرئاسة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن قصر الإليزيه.

وشكر الرئيس الفرنسي لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شجاعته في اتخاذ مبادرة سلام" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "واقتراح وقف إطلاق النار لمدة شهر".

وأضاف ماكرون: "من أجل تحقيق سلام دائم، يتعين علينا مساعدة أوكرانيا على المقاومة، ليكون لديها جيش قوي غدًا يدافع عنها، ويجب أن نكون مستعدين لضمان هذا السلام".

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