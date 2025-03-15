السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون يطالب بالضغط على روسيا

ماكرون،فيتو
ماكرون،فيتو

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم السبت إلى ممارسة ضغط واضح على روسيا لأنها لا تعطي انطباعًا أنها تريد السلام بصدق.

واعتبر ماكرون أن روسيا لا تتجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة وأوكرانيا لجهة إعلان هدنة لشهر، مضيفًا: "إنها تكثف المعارك لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الحصول على كل شيء ثم التفاوض".

وتابع: "إذا كنا نريد السلام، فإنه ينبغي أن ترد روسيا بوضوح، وأن يكون الضغط واضحًا بالتعاون مع الولايات المتحدة لتأمين وقف إطلاق النار".

وانعقدت، صباح السبت، قمة افتراضية لحلفاء أوكرانيا، بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وبرئاسة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن قصر الإليزيه.

وشكر الرئيس الفرنسي لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شجاعته في اتخاذ مبادرة سلام" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "واقتراح وقف إطلاق النار لمدة شهر".

وأضاف ماكرون: "من أجل تحقيق سلام دائم، يتعين علينا مساعدة أوكرانيا على المقاومة، ليكون لديها جيش قوي غدًا يدافع عنها، ويجب أن نكون مستعدين لضمان هذا السلام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الروسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الولايات المتحدة وأوكرانيا بوتين إيمانويل ماكرون ماكرون

مواد متعلقة

الجيش الأوكراني: معارك محتدمة في خاركيف والمناطق الحدودية مع روسيا

زيلينسكي: مراقبة تطبيق الهدنة مع روسيا ممكنة في هذه الحالة

الكرملين يهاجم ماكرون: ينتهج سياسة الكذب

الأكثر قراءة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

في غياب إمام عاشور، 6 لاعبين من الأهلي بقائمة المنتخب لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

منوعات

المزيد

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

زحام وانتشار للهلال الأحمر، اللحظات الأخيرة قبل انطلاق إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل دراسة الفلسفة حرام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

عمرو خالد: إياك أن تبيع من اشتروك مهما كان الثمن وكيف تصون العشرة لأصحاب الفضل (فيديو)

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية