الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

قارب صيد في البحر،
قارب صيد في البحر، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها،  تمكن  صياد من بيرو  من العودة إلى عائلته بعد أن أمضى 95 يوما تائها في المحيط الهادي، اضطر خلالها إلى أكل الصراصير والطيور والسلاحف البحرية، للبقاء على قيد الحياة.

عودة صياد ظل  95 يوما تائها في المحيط الهادئ 

وبدأت رحلة الصياد الذي يدعى  ماكسيمو نابا من منطقة ماركونا على الساحل الجنوبي لبيرو في السابع من ديسمبر الماضي، وكان معه طعام يكفي لأسبوعين، لكن بعد عشرة أيام تسبب الطقس العاصف في انحراف قاربه عن مساره ليجد نفسه تائها في المحيط الهادي.

txt

صياد روسي يثير الجدل بعد اصطياد مخلوق بحري غريب

وعقب تأخره بدأت  عائلته البحث عنه لكن دوريات البحرية في بيرو لم تتمكن من العثور عليه حتى يوم الأربعاء، حين اكتشفته دورية صيد من الإكوادور على بُعد حوالي 1094 كيلومترا من الساحل وهو يعاني من جفاف حاد وحالة صحية حرجة.

ومن جانبه قال نابا لرويترز بعد لقائه شقيقه في بايتا قرب الحدود مع الإكوادور: "رفضت الاستسلام للموت. أكلت الصراصير والطيور وكان آخر ما تناولته السلاحف".

وأوضح أنه استمد قوته من التفكير في عائلته وخاصة حفيدته التي لا يتجاوز عمرها شهرين، رغم اعتماده على مياه الأمطار التي جمعها في القارب ونفاد طعامه ليقضي في النهاية آخر 15 يوما دون طعام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صياد بيرو المحيط الهادئ الصراصير

مواد متعلقة

صياد روسي يثير الجدل بعد اصطياد مخلوق بحري غريب

خلال مطاردة الفريسة، صياد يقتل صديقه بالخطأ في تركيا

الأكثر قراءة

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أسعار الذهب،ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، شاهد شكل "طاولات" باعة الموسكي بعد التطوير

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محاور الإسلام الثلاثة (فيديو)

منوعات

المزيد

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محاور الإسلام الثلاثة (فيديو)

حرام وعبط فكري، رد قوي من عالم أزهري على دعوات إقرار زواج المتعة منعًا للزنا

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة الأبلة

المزيد
الجريدة الرسمية