في واقعة غريبة من نوعها، تمكن صياد من بيرو من العودة إلى عائلته بعد أن أمضى 95 يوما تائها في المحيط الهادي، اضطر خلالها إلى أكل الصراصير والطيور والسلاحف البحرية، للبقاء على قيد الحياة.

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

وبدأت رحلة الصياد الذي يدعى ماكسيمو نابا من منطقة ماركونا على الساحل الجنوبي لبيرو في السابع من ديسمبر الماضي، وكان معه طعام يكفي لأسبوعين، لكن بعد عشرة أيام تسبب الطقس العاصف في انحراف قاربه عن مساره ليجد نفسه تائها في المحيط الهادي.

وعقب تأخره بدأت عائلته البحث عنه لكن دوريات البحرية في بيرو لم تتمكن من العثور عليه حتى يوم الأربعاء، حين اكتشفته دورية صيد من الإكوادور على بُعد حوالي 1094 كيلومترا من الساحل وهو يعاني من جفاف حاد وحالة صحية حرجة.

ومن جانبه قال نابا لرويترز بعد لقائه شقيقه في بايتا قرب الحدود مع الإكوادور: "رفضت الاستسلام للموت. أكلت الصراصير والطيور وكان آخر ما تناولته السلاحف".

وأوضح أنه استمد قوته من التفكير في عائلته وخاصة حفيدته التي لا يتجاوز عمرها شهرين، رغم اعتماده على مياه الأمطار التي جمعها في القارب ونفاد طعامه ليقضي في النهاية آخر 15 يوما دون طعام.

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