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خارج الحدود

النيابة الإسرائيلية تعارض طلب نتنياهو بإلغاء جلستي محاكمته

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت  القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن النيابة العامة الإسرائيلية عارضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جلستي محاكمته الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، حاول التأثير على النائب العام لتسوية قضية الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الرئيس الإسرائيلي يتدخل لمنع محاكمة نتنياهو 

 وأوضحت الصحيفة، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن هرتسوج تدخل في محاولة لإيجاد تسوية قانونية من شأنها إنهاء المحاكمة المستمرة ضد نتنياهو، والمتعلقة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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وأشارت "هآرتس" إلى أن هذه المساعي جاءت وسط ضغوط سياسية متزايدة وتهديدات بتمرير إصلاحات قضائية مثيرة للجدل قد تؤثر على استقلال القضاء. 

نتنياهو متهم في العديد من القضايا 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن هرتسوج أجرى محادثات غير رسمية مع جهات قانونية لمحاولة إيجاد مخرج للقضية، وهو ما أثار جدلًا في الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية.

ويواجه نتنياهو محاكمة مستمرة منذ سنوات في قضايا فساد أثرت على المشهد السياسي في إسرائيل.

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