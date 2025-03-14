الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة بين حماس والولايات المتحدة بشأن أسرى أمريكيين

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة  تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن "نتنياهو وديرمر عملا على منع واشنطن من التوصل لصفقة مع حماس تعيد رهائن أمريكيين فقط".

نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة بين حماس وأمريكا 

ويأتي ذلك بعد المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر مع حركة حماس في الدوحة، من أجل استعادة الرهائن الأمريكيين بعيدا عن إسرائيل.

وقررت إسرائيل إعادة وفدها التفاوضي من الدوحة، مساء اليوم، بزعم أن حماس  تتلاعب، وفق القناة 14 وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتين.

وادعت "يديعوت أحرونوت": "إذا افترضنا أن حماس مستعدة حقًا لإطلاق سراح الرهينة الأمريكي-الإسرائيلى عيدان ألكسندر وأربعة قتلى آخرين، فإن إسرائيل تواجه حاليًا مشكلة في قول لا، وهناك عقبة أخرى تتمثل في مسألة المقابل.

وقالت مصادر إسرائيلية مشاركة في مفاوضات الدوحة إن حماس تعيد طرح اقتراح سبق أن نوقش مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في قضية الرهائن، آدم بويلر، الذي كان على اتصال مباشر مع حماس وتم استبعاده من منصبه منذ ذلك الحين.

وتم إسقاط هذا الاقتراح، ويبدو بأن هذا كان مناورة من حماس لتجنب الظهور بمظهر المتردد، وفق الرواية الإسرائيلية.

فيما هاجم مسؤول إسرائيلي كبير، لم تكشف القناة 14 هويته، حماس بشدة، بقوله: إن الحركة تحاول إثارة الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الجمعة نقلا عن وسطاء عرب أن المفاوضين الإسرائيليين رفضوا فكرة التفاوض على اتفاق شامل قد يقضي بإنهاء الحرب.

 

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نتنياهو حماس أمريكا الدوحة

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