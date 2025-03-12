الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يصرخ داخل قاعة محاكمته والقاضية تطالبه بخفض صوته

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت  القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرخ في وجه القضاة داخل قاعة المحكمة في تل أبيب حيث يواصل تقديم شهادته في قضايا الفساد المعروفة باسم "قضايا الألف".

القناة 12 العبرية: نتنياهو يصرخ في وجه القضاة داخل قاعة محاكمته

وأضافت  القناة 12 أن هذا هو اليوم السابع عشر لشهادة نتنياهو، حيث بقي لمحاميه 8 أيام أخرى للاستجواب الرئيسي، مشيرة إلى أنه لم يتم استجواب نتنياهو بعد بشكل موسع في القضيتين 1000 و2000.

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بدء الجلسة الـ 17 لمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد


وأوضحت القناة الإسرائيلية في تقريرها، أنه في بداية الجلسة، أوضح المحامي أميت حداد، الذي يمثل نتنياهو، أنه سيستجوب رئيس الوزراء حول أحداث التغطية الإعلامية المذكورة في لائحة الاتهام في القضية 4000. هذه الأحداث تتعلق بطلبات التغطية التي تم نقلها من محيط نتنياهو إلى موظفي موقع الأخبار "والا".

انفعال نتنياهو خلال جلسة محاكمته 

وخلال الجلسة، طلب القاضي بار عام من محامي نتنياهو تقصير الاستجواب حول أحداث التغطية الإعلامية، قائلا: "سيدي، أنت تطرح نفس الأسئلة ونتنياهو يجيب بنفس الإجابات. إذن ما الفائدة الحدية للإجابة؟".

فاندفع نتنياهو وصاح في وجه القاضية  قائلا: "سنوات وأنا أُجرّ بسبب هذا، بسبب الرشوة، يصرخون في وجهي تهم الرشوة وخيانة الأمانة. أنا هنا لأفكك لائحة الاتهام، ولدي الحق في الحصول على بضع دقائق إضافية لأظهر مدى العبثية في كل لبنة من لبنات الاتهام! أنا شخص متحفظ، لقد أخذوا حياتنا وجعلوها مريرة. كل هذا الأمر مبني على كذبة، أو على الأقل إهمال متعمد. لن أقبل بما يقال هنا".

وحاولت القاضية  تهدئة نتنياهو قائلة: "نحن لا نستهين بالأمر، هناك قواعد قانونية تحكم سير الجلسة". وطلبت القاضية فريدمان-فيلدمان من نتنياهو "خفض نبرة صوته"، وقالت: "محاموك يقدمون كل شيء، لا داعي لمراجعة كل شيء في القاعة".

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نتنياهو تل أبيب الرشوة محاكمة نتنياهو

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