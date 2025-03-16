لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في ملهى ليلي بمدينة كوتشاني في مقدونيا الشمالية، حيث كان هناك حوالي 1500 شخص في المكان، وفقا لما نقلته وكالة MIA عن وزارة الداخلية.

مصرع 50 شخصا على الأقل في حريق في ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية



واندلع الحريق في ملهى "بولس" الليلي حوالي الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي فيما من المرجح أن يكون سبب الحريق استخدام الألعاب النارية خلال حفل فرقة DNA.

ولم تصدر وزارة الداخلية بيانا رسميا حتى صباح الأحد، لكنها أخبرت الوكالة بأن عدد القتلى بلغ ما لا يقل عن 50 شخصا، بينما تم نقل عشرات المصابين إلى مستشفيات في مدن مختلفة بالبلاد.

كما ذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء كريستيان ميتسكوسكي وأعضاء الحكومة توجهوا إلى مكان الحادث، حيث تعمل فرق الطوارئ بمساعدة من المواطنين.

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