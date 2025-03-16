الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع 50 شخصا على الأقل في حريق في ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في ملهى ليلي بمدينة كوتشاني في مقدونيا الشمالية، حيث كان هناك حوالي 1500 شخص في المكان، وفقا لما نقلته وكالة MIA عن وزارة الداخلية.

مصرع 50 شخصا على الأقل في حريق في ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية 


واندلع الحريق في ملهى "بولس" الليلي حوالي الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي فيما من المرجح أن يكون سبب الحريق استخدام الألعاب النارية خلال حفل فرقة DNA.

ولم تصدر وزارة الداخلية بيانا رسميا حتى صباح الأحد، لكنها أخبرت الوكالة بأن عدد القتلى بلغ ما لا يقل عن 50 شخصا، بينما تم نقل عشرات المصابين إلى مستشفيات في مدن مختلفة بالبلاد.

كما ذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء كريستيان ميتسكوسكي وأعضاء الحكومة توجهوا إلى مكان الحادث، حيث تعمل فرق الطوارئ بمساعدة من المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الالعاب النارية ألعاب النارية مقدونيا الشمالية

مواد متعلقة

القبض على 4 سيدات داخل ملهى ليلي بالعجوزة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

نجل ديدي يحتفل في ملهى ليلي بعد جلسة محاكمة والده

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 16 مارس 2025

ما حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

تعرف على أسباب تدخل صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن المواد البترولية

طرح تذاكر القطارات لأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

درجات الحرارة اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في مصر

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في أسعار الفراخ اليوم الأحد 16 مارس 2025

أخبار مصر: الأرصاد تحذر من طقس اليوم، 3 سيناريوهات بشأن أزمة الأهلي، محمد رجب يعلن زواجه، حصيلة الضربة الأمريكية في اليمن

منوعات

المزيد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

حدث في 16 رمضان سنة 1307 هـ، مولد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، أصدر 8588 فتوى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية