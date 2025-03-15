المعمل الجنائي يعاين حريق شقة أسفر عن مصرع سيدة وطفليها بأبو النمرس

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس، ونتج عنه وفاة ربة منزل وطفلين.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، ورجحت التحريات أن سبب الحريق تسريب غاز.

نشوب حريق في شقة بأبو النمرس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق مصرع وفاة ربة منزل وطفلين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.