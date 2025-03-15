أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية، ريال مدريد يهدد بالانسحاب من الدوري الإسباني، استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني، وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

عمر مرموش، حصل عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق مانشستر سيتي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نظيره برايتون والتي انتهت بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا، استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه غدا ١٦ مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا للرد علي قرارات رابطة الأندية المصرية، بشأن مباراة القمة 130، والتي اعتمدت هزيمة النادي الأهلي.

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعليمات مشددة لقيادات وموظفي الوزارة، بعدم الحديث في أزمة مباراة القمة 130 التي شهدت انسحاب الأهلي، ليشتعل الصراع بين القلعة الحمراء واتحاد الكرة ورابطة الأندية.

أطلق كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، تصريحات نارية، خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز الثمين على مضيفه فياريال، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا، استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه غدا ١٦ مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

قاد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني فريقه نانت لفوز غال على نظيره ليل بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا البوجوار، اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع 26 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره فياريال بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

فاز نادي الهلال بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعته بين اليوم مع نظيره فريق التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

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