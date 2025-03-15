أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية، ريال مدريد يهدد بالانسحاب من الدوري الإسباني، استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر
أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني، وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.
عمر مرموش رجل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بتصويت الجماهير
عمر مرموش، حصل عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق مانشستر سيتي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نظيره برايتون والتي انتهت بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
تأكيدا لفيتو، منتخب مصر يعلن قائمة تضم 24 لاعبا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون
منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا، استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه غدا ١٦ مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:
الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي
أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا للرد علي قرارات رابطة الأندية المصرية، بشأن مباراة القمة 130، والتي اعتمدت هزيمة النادي الأهلي.
أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة
أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعليمات مشددة لقيادات وموظفي الوزارة، بعدم الحديث في أزمة مباراة القمة 130 التي شهدت انسحاب الأهلي، ليشتعل الصراع بين القلعة الحمراء واتحاد الكرة ورابطة الأندية.
على غرار الأهلي، ريال مدريد يهدد بالانسحاب من الدوري الإسباني
أطلق كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، تصريحات نارية، خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز الثمين على مضيفه فياريال، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.
هداف الدوري، أرقام إمام عاشور مع الأهلي بعد استبعاده من منتخب مصر
منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا، استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه غدا ١٦ مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.
احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)
قاد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني فريقه نانت لفوز غال على نظيره ليل بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا البوجوار، اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع 26 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.
ريال مدريد يفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
فاز فريق ريال مدريد، على نظيره فياريال بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.
الهلال يفوز على التعاون 0/2 في الدوري السعودي
فاز نادي الهلال بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعته بين اليوم مع نظيره فريق التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.
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