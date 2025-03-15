أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعليمات مشددة لقيادات وموظفي الوزارة، بعدم الحديث في أزمة مباراة القمة 130 التي شهدت انسحاب الأهلي، ليشتعل الصراع بين القلعة الحمراء واتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وطالب وزير الشباب والرياضة بعدم الحديث عن الأزمة، مؤكدا أن الوزارة ليست طرفا فيها ، وأن رابطة الأندية المنوط بها إدارة بطولة الدوري المصري، كما أن اتحاد الكرة المسئول عن تعيينات الحكام، مؤكدا أنه حاول التدخل مبكرا لحل الأزمة من خلال استقدام طاقم سعودي، إلا أن الأمور تفاقمت وعلى الجميع تنفيذ اللوائح والقوانين.

رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه رسالة هامة بعد حضوره اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، حيث قال وزير الشباب والرياضة عبر حسابه على “فيس بوك”: “قدر مصر، يجب أن نعي قدر بلدنا جيدا وأيضا قدر ذاتنا كمصريين لنا حضارتنا وهيئتنا”.

وتابع: “في حضوري وكلمتي ممثلا عن الحكومة المصرية في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، تحدث رئيس الاتحاد الدولي انفنتينو قائلا: “بلدي مصر ولا يوجد مكان في العالم تستيقظ فيه وترى هذا المكان وهذه الحضارة وهو يشير إلى الأهرامات”.

ووجه أشرف صبحي رسالة خفية للمسئولين عن أزمة مباراة القمة 130، قائلا: “على الجميع، ولكل من يعمل في المجال الرياضي متطوعا بمجالس الإدارات أو يعمل تنفيذيا بأجر أن يعي ويراعي هذا، بلدنا أكبر من الجميع ونسعى إلى هذا من خلال مسئولياتنا وتطبيقا للقوانين”.

وأضاف أشرف صبحي: “المال العام مسئولية من يدير.. والكل مسؤول عن قراره”.

عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي

وتقدم الأهلي بشكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية، قبل أن تعلن الرابطة عقوبات الأحمر والتي تضمنت اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

كما تضمنت العقوبات خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

“الدومنة قفلت” تشبيه أطلقه البعض على أزمة الكرة المصرية في الوقت الحالي بسبب تمسك كل طرف بموقفه في أزمة القمة 130، حيث سيعلن الأهلي خلال ساعات عدم استكمال الدوري وفقا لتأكيدات مصدر داخل النادي بأن مجلس الغدارة سيعلن عدم استكمال مسابقة الدوري عقب إعلان عقوبات رابطة الأندية وذلك بعد انسحاب الفريق الأحمر من مباراة القمة أمام الزمالك لعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

مجلس إدارة النادي الأهلي

بطولة الدوري الممتاز مهددة بالإلغاء

ويتساءل الملايين من عشاق كرة القدم المصرية عن مصير مسابقة الدوري الممتاز في حال تمسك الأهلي بقرار الانسحاب من البطولة وهو ما يعني أن مسابقة الدوري الممتاز ستكون في مهب الريح، لأنه في هذه الحالة سيتم إلغاء جميع نتائج الأهلي في مبارياته السابقة، وهذا يعني تغيير كبير في مسابقة الدوري، ولن يكون معلوما وقتها من الفرق المتنافسة على التتويج باللقب، ومن الأندية التي تتنافس على الإفلات من الهبوط، وهذا يجعل من المستحيل استكمال البطولة.

سبب آخر يفرض على المسئولين إلغاء مسابقة الدوري، في حال أصر الأهلي على عدم استكمال الدوري، لأنه سيعاقب بالهبوط إلى دوري القسم الرابع، وهو ما يعد زلزالا يضرب الكرة المصرية، وسيناريو لا يمكن قبوله أو استيعابه، فالأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية، ولا يمكن وجود أي نشاط كروي في مصر في غياب أي منهما.

كما أنه في حال تم تطبيق اللوائح على الأهلي وهبوطه لدوري القسم الرابع، فإن الأهلي ومجلس إدارته لن يصمت على تقبل هذه العقوبات، وبالطبع سيقوم بتصعيد الأزمة إلى “فيفا”، وسيرتكن الأهلي في هذه الخطوة إلى أن رابطة الأندية المصرية التي تدير البطولة برئاسة أحمد دياب، هي رابطة غير شرعية ولم يتم انتخابها من قبل الأندية، بل تم فرضها على أندية الدوري الممتاز على الرغم من انتهاء مهمتها بانتهاء مسابقة الدوري في الموسم الماضي.

الأهلي اتخذ قرار الانسحاب بعد الدراسة

ويعلم الجميع أن مجلس إدارة الأهلي لا يتخذ أي قرار بشكل عشوائي، ولكن الأهلي عندما يتخذ قرارا مصيريا مثل الانسحاب من مسابقة الدوري وعدم استكمالها، فإن لا يعلن القرار ويتمسك به إلا بعد دراسته بشكل مستفيض، وبعد أن يتأكد من سلامة موقفه القانوني، خاصة عندما يضع ضمن اعتباراته تبعات القرار وسيناريو التصعيد إلى الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية.

ولأنه لا يتصور إقامة أي بطولة محلية بدون الأهلي أو الزمالك، فإنه سيكون من الصعب استكمال مسابقة الدوري في نسختها الحالية، لأنها تحقق خسائر غير مسبوقة ولا تحتمل فيما يخص رعاة البطولة، فكل الرعاة الذين دفعوا مئات الملايين لمشاهدة متعة المنافسة بين الأهلي والزمالك، سيقومون بالمطالبة بتعويضات كبيرة لتعويض خسائرها من انسحاب الأهلي، وهذا يؤدي بالتأكيد لإلغاء البطولة.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، فيتو

الكرة المصرية تنتظر كبش فداء

أزمة الكرة المصرية تنتظر كبس الفداء والضحية حيث سيكون هناك ضحايا لأزمة مباراة القمة، سيكون أبرزهم رابطة الأندية المصرية، التي باتت الإطاحة برئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي مسألة وقت، وقد تطول الأزمة مجلس إداة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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