السبت 15 مارس 2025
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رياضة

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

الأهلي
الأهلي

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا للرد علي قرارات رابطة الأندية المصرية، بشأن مباراة القمة 130 ، والتي اعتمدت هزيمة النادي الأهلي. 

وأشار الأهلي في بيانه إلي رفضه قرارات رابطة الأندية، وتمسكه بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية، وجاء نص بيان الأهلي الرسمي كالتالي:  

وطبقت رابطة الأندية اللائحة ضد النادي الأهلي باعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط أخرى من الفريق الأحمر.

رابطة الأندية تعتمد هزيمة الأهلي أمام الزمالك في القمة 

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الاولى من الدور الثاني وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والأهلي على النحو التالي:-

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وقرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية حيث أصدر النادي بيانا رسميا جاء كالتالي:  

وأعلن مسؤلو النادي الأهلي حالة الطوارئ على صعيد كافة إدارات النادي ترقبا لإعلان رابطة الأندية قراراتها الخاصة بمباراة القمة 130 أمام الزمالك والتي اعتذر الأهلي عن خوضها بسبب إسناد ادارتها إلي طاقم تحكيم محلي. 

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