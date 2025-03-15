احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)

قاد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني فريقه نانت لفوز غال على نظيره ليل بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا البوجوار، اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع 26 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ودخل مصطفى محمد بديلا في الدقيقة 70 قبل أن يسجل هدف فوز نانت في الدقيقة 83، ليحتفل بعدها مع زوجته وابنه.

نانت يخسر من ستراسبورج 0/1 في الدوري الفرنسي

وكانت مباراة نانت ضد ستراسبورج انتهت بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا البوجوار، مساء الأحد الماضي، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل فيليكس ليمارشال هدف ستراسبورج في شباك نانت في الدقيقة 79.

وخرج مصطفى محمد في الدقيقة 71 للتبديل بعد أن شارك أساسيا في تشكيل فريقه نانت.

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