ريال مدريد يفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره فياريال بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي فريق ريال مدريد اللاعب كيليان مبابي في الدقيقتين 17 و23، بينما جاء هدف فياريال عن طريق خوان فويث في الدقيقة 8.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني



وانتهت مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "سانتياجو برنابيو" بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الاول في جدول الدوري الاسباني برصيد 60 نقطة، في حين أن فياريال لديه 44 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، فران جونزاليس، لونين.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، دييجو أجوادو، فيكتور فالدبناس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

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