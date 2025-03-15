الهلال يفوز على التعاون 0/2 في الدوري السعودي

فاز نادي الهلال بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعته بين اليوم مع نظيره فريق التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

وتقدم الهلال بهدف في الدقيقة 12، عن طريق نجمه الدولي محمد كنو، عبر ضربة رأس، مستغلا عرضية سالم الدوسري من ركلة ركنية.

وأضاف ماركوس ليوناردو الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 75.

تشكيل الهلال أمام التعاون

حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، حمد اليامي

في خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري.

يقود الهجوم: كايو سيزار، ماركوس ليوناردو، مالكوم

ترتيب الهلال والتعاون



وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الاول في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

الهلال يتخطى رقمه التاريخي في الدوري السعودي

ووفقا لإحصائيات دوري روشن السعودي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الهلال سجل هدفه الـ21 بالرأس هذا الموسم 2024-2025، في البطولة.

وأوضح حساب روشن أن "الهلال تخطى رقمه من الموسم الماضي، وأصبح الأكثر تسجيلا بالرأس في موسم واحد".

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