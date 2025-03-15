الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

على غرار الأهلي، ريال مدريد يهدد بالانسحاب من الدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أطلق كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، تصريحات نارية، خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز الثمين على مضيفه فياريال، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد بنتيجة 2-1 على فياريال، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا، على ملعب لا سيراميكا.

 

أنشيلوتي يهدد بانسحاب ريال مدريد من الليجا

وأبدى أنشيلوتي، غضبه الشديد من ضغط المباريات، قائلًا: "هذه آخر مرة سنلعب فيها مباراة بعد أقل من 72 ساعة من الراحة".

وشدد: "لقد طلبنا من رابطة الليجا مرتين، تغيير موعد المباراة، ولم يحدث أي شيء، ولكن هذه هي المرة الأخيرة".

وأكد أن الإرهاق البدني كان واضحًا على لاعبيه، لكنه أشاد بشخصيتهم القتالية.

ونوه: "لاعبو الريال يملكون شيئا خاصا وشخصية قوية، لكن لا يمكن دائمًا تقديم الأفضل، وأحيانًا أغضب منهم، لكن علينا الإشادة بمستواهم منذ 3 يناير الماضي وحتى اليوم".

ولفت: "الريال واجه لحظات صعبة في اللقاء قبل فرض سيطرته تدريجيًا، وتمكنا من الصمود في أصعب الأوقات، ثم بدأنا في التحكم بالكرة بشكل أفضل".

وبسؤاله هل ريال مدريد سيرفض اللعب إذا تم تحديد مباراة دون 3 أيام راحة؟ رد أنشيلوتي بشكل قاطع "نعم، لن نلعب".

وعن مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة غدًا، اختتم حديثه قائلا: "سأتابع المباراة لأنها ستكون ممتعة، لكنني سأكون مجرد مشجع لكرة القدم، لا أكثر".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 44 نقطة في المركز الخامس.

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