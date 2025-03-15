أكسيوس: الضربة الأمريكية ضد الحوثيين لن تكون الأخيرة

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله اليوم السبت: إن الضربة الأمريكية ضد الحوثيين لن تكون الأخيرة بل هي بداية لسلسلة من الضربات قد تستمر لأيام أو أسابيع.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، في بيان اليوم السبت تعليقا على الغارات الأمريكية على صنعاء: لن نتسامح مع هجمات الحوثيين على سفننا وطائراتنا وقواتنا وإيران تدرك ذلك.

غارات أمريكية مكثفة على صنعاء

وبدأ الجيش الأمريكي شن غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت مقرات وقواعد إطلاق صواريخ ومسيرات تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، حيث أسفرت هذه الغارات حتى الآن عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين حسبما أعلنت وسائل إعلام حوثية.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت، عن بدء الضربات ضد الحوثيين في اليمن.

ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية ضد الحوثيين

وقال ترامب: "الحوثيون استهدفوا طائراتنا و سفننا وقواتنا وحلفاءنا بتمويل من إيران، ونستخدم كل ما نملك من قوة للوصول إلى هدفنا ضد الحوثيـين في اليمن".

وأضاف ترامب: "لقد انتهى وقت الحوثيين ويجب أن تتوقف هجماتهم بدءا من اليوم وإن لم يفعلوا فسيشهدون جحيما لم يروا مثله من قبل".



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