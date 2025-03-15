السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية ضد الحوثييــن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت، عن بدء الضربات ضد الحوثيين في اليمن.

ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية ضد الحوثييــن

وقال ترامب:"  الحوثيــون استهدفوا طائراتنا وسفننا وقواتنا وحلفاءنا بتمويل من إيران، وسنستخدم كل ما نملك من قوة للوصول إلى هدفنا ضد الحوثيـين في اليمن".

وأضاف ترامب:"   لقد انتهى وقت الحوثيين ويجب أن تتوقف هجماتهم بدءا من اليوم وإن لم يفعلوا فسيشهدون جحيما لم يروا مثله من قبل".

وذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الغارات الجوية الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت قاعدة الديلمي الجوية، واستهدفت أيضا معسكر الحفاء ومقرا للحوثيين بصنعاء.

غارات تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء 

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن غارات جوية مساء اليوم السبت، استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، كما سمع دوي 3 انفجارات قوية شمال العاصمة .

جدير بالذكر  أنه يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر في جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وجهت ضربة لمواقع على الأراضي اليمنية لأول مرة منذ يناير الماضي.

وأشار المصدر لـ"تاس" إلى أن طائرات أمريكية قصفت مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة، موضحا أن الضربة استهدفت مستودعات للأسلحة ومعدات لتوجيه الطائرات المسيرة في القاعدة البحرية في الكثيب بالقرب من ميناء الحديدة.

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الحوثيين اليمن ترامب إيران

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