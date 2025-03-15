تسبب في سقوط قتلى ومصابين، انفجار عنيف يهز اللاذقية بسوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، أن انفجارا عنيفا هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، فيما لا تزال الأسباب مجهولة.

انفجار عنيف يهز اللاذقية

ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام سورية، أن هناك عددا من القتلى والمصابين جراء انفجار حي الرمل بمدينة اللاذقية.

وفي السياق ذاته قالت هيئة الدفاع المدني السوري: إن فرق الطوارئ تتوجه لموقع الانفجار بمدينة اللاذقية.

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