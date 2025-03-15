مظاهرة حاشدة في لندن تؤيد فلسطين وتطالب برفع حصار غزة

شهدت العاصمة البريطانية، لندن، اليوم السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني ومطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة من خلال رفع الحصار وفتح أبواب المساعدات الغذائية والطبية.

انطلقت المسيرة من محطة جرين بارك في شارع بيكاديلي، حيث توجه المشاركون نحو منطقة وايتهول، مقر الحكومة البريطانية، احتجاجًا على استمرار فرض الحصار الخانق على قطاع غزة. وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من ناشطين وحقوقيين من مختلف أنحاء بريطانيا، إلى جانب عدد من المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية.

في المقابل، نظمت مجموعة "أوقفوا الكراهية" احتجاجًا مضادًا في شارع كوفنتري قرب ميدان بيكاديللي سيركس، حيث قال المنظمون إن مظاهرتهم تعبر عن "موقف مختلف" تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقبل وقت سابق شنت إسرائيل غارة على بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين بينهم صحفيين، في خرق جديد للهدنة السارية منذ 19 يناير الماضي.

استشهاد 9 فلسطينيين بينهم صحفيون

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان أنه تم نقل 9 شهداء إثر قصف إسرائيلي لمركبة في بيت لاهيا، وأكدت وزارة الصحة في بيان وصول الشهداء التسعة وعدد من المصابين حالات بعضهم خطيرة إلى المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة "نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع".

كما نقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر صحفية قولها إن "معظم الشهداء هم من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وأن من بينهم أربعة صحفيين ".

وأوضحت مصادر أن "القصف استهدف مركبة لمؤسسة الخير الدولية خلال أدائهم مهمة عمل في مخيم لإيواء النازحين في بيت لاهيا"، وفق ما نقلته وكالة (د.ب.أ).



من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "تم رصد مخربين اثنين قاما بتفعيل مسيرة مما شكل تهديدا على جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة حيث قام بمهاجمتهم".

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