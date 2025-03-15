شرب قدر كافٍ من الماء بين الإفطار والسحور، أفضل طرق مواجهة الصداع النصفي

يُعدّ الصداع النصفي (الشقيقة) من أكثر أنواع الصداع إزعاجًا، ويصيب نسبة كبيرة من الأشخاص حول العالم، خاصة النساء. ويزداد الشعور بالصداع النصفي خلال شهر رمضان بسبب التغيرات المفاجئة في مواعيد النوم والطعام، والانقطاع لساعات طويلة عن شرب الماء.



أهمية الماء لصحة الجسم والدماغ



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الماء عنصر أساسي لحياة الإنسان، فهو يشكل أكثر من 70% من كتلة الجسم، ويدخل في تكوين جميع الخلايا، بما في ذلك خلايا الدماغ. وعندما لا يحصل الجسم على كفايته من الماء، تبدأ الكثير من الوظائف الحيوية بالتأثر، وأهمها:



نقص التروية الدموية للدماغ، مما يؤدي إلى انخفاض وصول الأكسجين والمغذيات.

اختلال التوازن الكهربي والكيميائي في المخ، وهو ما يساهم في ظهور أعراض الصداع النصفي.

زيادة لزوجة الدم، وصعوبة تدفقه في الأوعية الدموية، مما يرفع احتمالية الشعور بالصداع.

فوائد الماء



الجفاف وعلاقته المباشرة بالصداع النصفي



أضافت الدكتورة مها، أن الجفاف يعد واحدًا من أقوى المحفزات المباشرة لنوبات الصداع النصفي.

وقد أثبتت الدراسات أن قلة شرب الماء تؤدي إلى زيادة تكرار حدة نوبات الصداع النصفي ومدتها.

خلال ساعات الصيام الطويلة، خاصة في فصل الصيف، يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل عبر التنفس والعرق والبول، دون تعويض كافٍ حتى يحين موعد الإفطار.

وعندما ينخفض محتوى الماء في الجسم، يتقلص حجم الأوعية الدموية، ويؤثر ذلك في مراكز الألم داخل الدماغ، مما يؤدي إلى ظهور نوبات الصداع النصفي أو زيادة شدتها.





أهمية شرب الماء بين الفطار والسحور لمواجهة الصداع النصفي



لأن فترة الصيام تمنع تناول الماء طوال النهار، تصبح الفترة بين الفطار والسحور الوقت الوحيد لتعويض النقص الحاد في السوائل. وبالتالي، ينبغي توزيع كمية الماء بطريقة متوازنة خلال هذه الفترة.

فوائد شرب الماء بين الإفطار والسحور في الوقاية من الصداع النصفي:

تعويض فقدان السوائل طوال ساعات النهار، مما يساعد الجسم على استعادة توازنه المائي.

الحفاظ على سيولة الدم وتسهيل جريانه داخل الأوعية الدموية، وتقليل ضغط الدم الذي قد يصاحب الصداع.

تحسين وظائف الدماغ وتقليل حساسية الأعصاب التي تسبب ألم الصداع.

تقليل التوتر والإرهاق الناتج عن الجفاف، وهما عاملان يزيدان من احتمال ظهور نوبات الصداع النصفي.

منع ارتفاع درجة حرارة الجسم، الذي بدوره يمكن أن يكون من محفزات الصداع النصفي.

كيف يمكن شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور؟



أهمية الماء في رمضان

لضمان الوقاية الفعالة من الصداع النصفي خلال رمضان عبر شرب الماء، يجب اتباع هذه النصائح:

شرب كوبين من الماء عند الإفطار مباشرة لتعويض جزء من النقص.

توزيع شرب الماء على فترات متقاربة وليس دفعة واحدة. ينصح بشرب كوب من الماء كل ساعة.

شرب كوب أو كوبين من الماء قبل النوم مباشرة، للمساعدة على ترطيب الجسم خلال النوم.

شرب كوب من الماء وقت السحور مع تناول أطعمة مرطبة مثل الفواكه والخضروات.

تجنب تناول كميات كبيرة من الكافيين (الشاي والقهوة) لأنها تزيد من إدرار البول وتسهم في فقدان الماء.

تجنب الأطعمة المالحة أو الحارة وقت السحور لأنها تحفز العطش وتزيد من الحاجة للماء.

أطعمة مرطبة ومكملة لدور الماء في الوقاية من الصداع النصفي



إلى جانب الماء، يمكن تناول أطعمة غنية بالماء والفيتامينات لدعم الجسم:

الخيار: يحتوي على نسبة عالية من الماء ويساعد في ترطيب الجسم.

البطيخ والكنتالوب: غنيان بالماء والمعادن، ويساهمان في ترطيب الجسم ومنع الجفاف.

الخس: من الخضروات الغنية بالماء ويساعد على تخفيف التوتر العصبي.

الزبادي: يحتوي على الماء والكالسيوم، ما يساعد على دعم الأعصاب.

الفواكه الغنية بالبوتاسيوم (مثل الموز) تساعد على ضبط توازن السوائل في الجسم.

أهم النصائح لتفادي الصداع النصفي في رمضان



إلى جانب شرب الماء الكافي، هناك مجموعة من النصائح الوقائية:

تنظيم أوقات النوم لتقليل الإرهاق الجسدي.

تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية.

تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة خلال ساعات الصيام.

تجنب الضوضاء والضغوط النفسية التي تزيد من احتمال حدوث الصداع.

ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء قبل النوم لتقليل التوتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.