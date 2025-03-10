لمرضى التهابات المسالك البولية في رمضان، ما هي كمية الماء المناسبة التي يجب تناولها؟

وجه الدكتور عمرو خضير استشاري المسالك البولية بهيئة الرعاية الصحية نصائح لمرضى التهابات المسالك البولية والكلى في شهر رمضان بضرورة الاهتمام بشرب الماء من ٢ إلى ٣ لتر يوميا لتطهير الكلى.

أهمية تقليل مشروبات السكريات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين

كما نصح بأهمية تقليل مشروبات السكريات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنه مدر للبول مما يجعل الجسم يفقد سوائل كثير مما يضر الكلى.

وكانت قد وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الضغط المرتفع في شهر رمضان الذين يتناولون أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع.

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في صيام رمضان

أوصت وزارة الصحة بضرورة مراعاة التالي أثناء فترة الصيام:

١- شرب كميات وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

لتجنب حدوث هبوط في ضغط الدم أو الشعور بالدوار أو تغيير في نسبة الأملاح بالدم.

٢- الإلتزام بتناول الدواء وتجنب إيقافه إلا بأمر الطبيب لتجنب إرتفاع ضغط الدم.

فوائد صيام شهر رمضان

كانت أوضحت وزارة الصحة والسكان أهم فوائد صيام شهر رمضان مشيرًا إلى أن الصيام له العديد من التأثيرات الإيجابية في الصحة الجسدية.

وأضافت أن هذه الفوائد تشمل تحسين عملية التمثيل الغذائي، حيث أنه يمنح الجهاز الهضمي فترة راحة، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، بالإضافة إلى فقدان الوزن من خلال تقليل السعرات الحرارية اليومية وتحسين التمثيل الغذائي، خاصة إذا تم التحكم في نوعية الطعام وكميته خلال الإفطار والسحور، كما يعزز الصيام صحة القلب من خلال التقليل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساهم الصيام في تخلص الجسم من السموم، حيث أنه عندما يتم التوقف عن تناول الطعام لساعات، يبدأ الجسم في استخدام مخزون الجلوكوز ثم يتحول إلى الدهون، مما قد يساعد في التخلص من بعض السموم المتراكمة.

الصيام قد يزيد من إفراز الإندورفين

كما أوضحت أن الصيام له العديد من التأثيرات الإيجابية على الصحة النفسية، من بينها؛ تحسين المزاج، حيث أن الصيام قد يزيد من إفراز الإندورفين، مما يعزز الشعور بالراحة والسعادة، كما أن الانضباط الذي يتطلبه الصيام يعزز الثقة بالنفس، فضلًا عن تقليل التوتر، حيث أن هناك عددًا من الدراسات تشير إلى أن الصيام قد يقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، خاصة مع الروتين المنتظم والصلاة المرتبطة برمضان.

نصائح لصيام صحي خلال شهر رمضان المبارك

وقدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح الهامة للمواطنين لصيام صحي خلال شهر رمضان المبارك، تضمنت؛ شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وتناول وجبات تحتوي على البروتين مثل البيض أو الجبن الكربوهيدرات المعقدة كالحبوب الكاملة، والخضراوات، تقليل من الحلويات والمقليات لتفادي الشعور بالثقل، استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من حالات مزمنة، موضحًا أن الصيام يمكن أن يكون مفيدًا جدًا للصحة إذا تم التعامل معه بحكمة.

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