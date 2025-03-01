كمية الماء المثالية في السحور لتجنب العطش في نهار رمضان

شرب كمية كافية من الماء في السحور أمر ضروري لتجنب العطش خلال ساعات الصيام الطويلة، ولكن الإفراط في شرب الماء قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك من المهم معرفة كيفية توزيع الماء على المدار اليوم حتي لا يسبب شربها في وقت واحد إلى التبول وخسارة كل الكمية التي تم تناولها ليصاب الجسم بالجفاف أثناء نهار رمضان.

لا يجب شرب الماء على السحور فقط دفعة واحدة، فمن العادات الخاطئة التي يرتكبها كثير من الأشخاص في وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك، هى تناول الماء بكميات كبيرة اعتقادا بأن ذلك يقى من الشعور بالعطش، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، لأن جسم الإنسان لا يخزن الماء، بل يطرد السوائل الزائدة عن حاجته عبر العرق والبول والتنفس والبراز.

توزيع الماء على مدار السحور

وينصح أطباء التغذية بتوزيع شرب الماء على فترات متقطعة خلال وجبة السحور، بدلًا من تناول كمية كبيرة دفعة واحدة، فيمكن البدء بشرب كوب من الماء عند الاستيقاظ، ثم كوب آخر بعد تناول الطعام، وكوب ثالث قبل أذان الفجر.

الكمية الموصى بها من الماء في السحور

بشكل عام، يفضل شرب ما بين 2 إلى 3 أكواب من الماء خلال وجبة السحور.

ويجب الحرص على شرب ما بين 8 إلى 12 كوبًا من الماء على مدار اليوم في رمضان، موزعة بين الإفطار والسحور وما بينهم.

تجنب المشروبات المدرة للبول

يجب التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، لأنها تزيد من إدرار البول وفقدان الجسم للسوائل، وينصح بتجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

تناول الأطعمة الغنية بالماء، فيساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والبطيخ والطماطم، على ترطيب الجسم.

وينصح كذلك بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، لأنها تساعد على الاحتفاظ بالماء في الجسم.

ويجب كذلك تجنب تناول الأطعمة المالحة أو الحارة في السحور، لأنها تزيد من الشعور بالعطش، والحرص على شرب الماء بانتظام خلال فترة الإفطار، وفي حال وجود مشاكل صحية، يجب استشارة الطبيب لتحديد كمية الماء المناسبة.

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