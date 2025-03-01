كمية الماء المثالية في السحور لتجنب العطش في نهار رمضان
شرب كمية كافية من الماء في السحور أمر ضروري لتجنب العطش خلال ساعات الصيام الطويلة، ولكن الإفراط في شرب الماء قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك من المهم معرفة كيفية توزيع الماء على المدار اليوم حتي لا يسبب شربها في وقت واحد إلى التبول وخسارة كل الكمية التي تم تناولها ليصاب الجسم بالجفاف أثناء نهار رمضان.
لا يجب شرب الماء على السحور فقط دفعة واحدة، فمن العادات الخاطئة التي يرتكبها كثير من الأشخاص في وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك، هى تناول الماء بكميات كبيرة اعتقادا بأن ذلك يقى من الشعور بالعطش، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، لأن جسم الإنسان لا يخزن الماء، بل يطرد السوائل الزائدة عن حاجته عبر العرق والبول والتنفس والبراز.
توزيع الماء على مدار السحور
وينصح أطباء التغذية بتوزيع شرب الماء على فترات متقطعة خلال وجبة السحور، بدلًا من تناول كمية كبيرة دفعة واحدة، فيمكن البدء بشرب كوب من الماء عند الاستيقاظ، ثم كوب آخر بعد تناول الطعام، وكوب ثالث قبل أذان الفجر.
الكمية الموصى بها من الماء في السحور
بشكل عام، يفضل شرب ما بين 2 إلى 3 أكواب من الماء خلال وجبة السحور.
ويجب الحرص على شرب ما بين 8 إلى 12 كوبًا من الماء على مدار اليوم في رمضان، موزعة بين الإفطار والسحور وما بينهم.
تجنب المشروبات المدرة للبول
يجب التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، لأنها تزيد من إدرار البول وفقدان الجسم للسوائل، وينصح بتجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها تزيد من الشعور بالعطش.
تناول الأطعمة الغنية بالماء، فيساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والبطيخ والطماطم، على ترطيب الجسم.
وينصح كذلك بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، لأنها تساعد على الاحتفاظ بالماء في الجسم.
ويجب كذلك تجنب تناول الأطعمة المالحة أو الحارة في السحور، لأنها تزيد من الشعور بالعطش، والحرص على شرب الماء بانتظام خلال فترة الإفطار، وفي حال وجود مشاكل صحية، يجب استشارة الطبيب لتحديد كمية الماء المناسبة.
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