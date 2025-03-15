مع التقلبات الجوية الشديدة، أطعمة ومشروبات تقوي المناعة في رمضان

يتزامن شهر رمضان المبارك هذا العام، مع تقلبات جوية شديدة وغير معتادة، حيث نشهد موجات برد مفاجئة تعقبها موجات حرارة مرتفعة، مما يضع الجسم أمام تحديات صحية كبيرة.





ومع تلك التقلبات الجوية الشديدة؛ تزداد الحاجة إلى تقوية المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، لا سيما نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات الموسمية.



لذلك، من المهم التركيز على تناول أطعمة ومشروبات معينة خلال وجبتي الإفطار والسحور، تساهم في دعم الجهاز المناعي وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة لمواجهة هذه الظروف المناخية الصعبة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه في ظل التغيرات المناخية التي نشهدها خلال رمضان هذا العام، يصبح من الضروري الاهتمام بتقوية المناعة من خلال التغذية السليمة.



وأضافت الدكتورة مروة، أن التوازن في اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية خلال الإفطار والسحور لا يساعد فقط على مقاومة الأمراض، بل يمنح الجسم طاقة وصحة عامة تجعله قادرًا على أداء العبادات والنشاطات اليومية دون عناء.

أولًا: أهمية التغذية السليمة في تعزيز المناعة خلال رمضان



أوضحت الدكتورة مروة، أن الجهاز المناعي يعتمد بشكل كبير على نوعية الغذاء الذي نتناوله، خاصة في أوقات الصيام التي تمتد لساعات طويلة. فالصيام يضعف الجسم إذا لم يتم تعويضه بالغذاء المناسب، وبالتالي فإن التغذية السليمة والمتوازنة تساعد على:

تقوية المناعة.

مقاومة الالتهابات والعدوى.

الحفاظ على الطاقة والنشاط.

الوقاية من الجفاف نتيجة تقلبات الحرارة.

لذا، لابد أن تحتوي موائد رمضان على أطعمة ومشروبات غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

ثانيًا: أهم الأطعمة التي تقوي المناعة خلال رمضان



أطعمة لتقوية المناعة

وتستعرض الدكتورة مروة، أهم الأطعمة التي يمكنها أن تعزز عمل الجهاز المناعي.

الفواكه الحمضية

تعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال، اليوسفي، الليمون، والجريب فروت من أهم مصادر فيتامين C، الذي يعزز من إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى. يمكن تناول هذه الفواكه كوجبة خفيفة أو عصير طبيعي على الإفطار أو السحور.

العسل الطبيعي

العسل غني بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للبكتيريا والفيروسات. ملعقة صغيرة من العسل يوميًا على الريق أو قبل النوم تساعد في تهدئة الحلق ومقاومة الالتهابات. يمكن إضافته لكوب من الماء الدافئ مع الليمون.

الزنجبيل الطازج

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، وهو يساهم في تعزيز المناعة بشكل فعال. يمكن غليه مع الماء وإضافة العسل والليمون إليه لتقوية المناعة، خاصة في أوقات البرد.

الثوم

الثوم من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية. يحتوي على مركب الأليسين الذي يكافح الفيروسات والجراثيم. يمكن إضافته للطعام في وجبة الإفطار أو السحور، أو تناوله مع الزبادي.

المكسرات (اللوز، الجوز، الكاجو)

المكسرات مصدر غني بفيتامين E، وهو من الفيتامينات القوية التي تحمي خلايا الجسم وتعزز المناعة. كما تحتوي على أحماض أوميغا 3 التي تقلل الالتهابات.

الخضروات الورقية (السبانخ، الجرجير، البقدونس)

تحتوي على فيتامين A وC ومضادات أكسدة مهمة، وتساهم في تعزيز خلايا الجسم الدفاعية. يمكن تناولها في السلطات أو الشوربات.

الزبادي واللبن الرايب

مصدر غني بالبروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تدعم المناعة وتحسن صحة الجهاز الهضمي.

الشوفان والحبوب الكاملة

غنية بالزنك، وهو عنصر أساسي في تقوية الجهاز المناعي.

ثالثًا: المشروبات التي تقوي المناعة وتناسب رمضان



مشروبات عشبية مفيدة

ماء دافئ مع ليمون وعسل

مشروب سهل التحضير، ينصح بتناوله على السحور لدعم المناعة ومقاومة البكتيريا، كما يساعد على ترطيب الجسم.

شاي الأعشاب (البابونج، النعناع، الكركديه)

شاي الأعشاب يهدئ الأعصاب، ويدعم المناعة، كما أن بعضها مثل الكركديه مفيد في تنظيم ضغط الدم خلال تقلبات الطقس.

عصائر الفواكه الطبيعية (عصير البرتقال، الفراولة، المانجو)

غنية بفيتامين C وA، وتمد الجسم بالسوائل المهمة للوقاية من الجفاف.

مشروب القرفة مع الزنجبيل

يدفئ الجسم في البرد، ويعمل كمضاد للالتهابات، كما يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم.

ماء جوز الهند الطبيعي

يحتوي على البوتاسيوم والمعادن التي تعوض الجسم عن الأملاح المفقودة في موجات الحر.

رابعًا: نصائح هامة لتقوية المناعة في رمضان مع الطقس المتقلب



شرب كميات كافية من الماء

يجب تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ.

الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهون

تضعف المناعة وتسبب مشاكل في الهضم، مما يقلل من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

قلة النوم تؤثر سلبًا على جهاز المناعة، لذا يجب النوم بشكل كافٍ خلال الليل.

ممارسة الرياضة الخفيفة بعد الإفطار

مثل المشي، لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجسم على إنتاج خلايا دفاعية.

تناول وجبة سحور متوازنة

السحور مهم جدًا في تقوية الجسم لمواجهة يوم الصيام الطويل. يجب أن يحتوي على بروتين (بيض أو زبادي أو فول) مع خضروات طازجة وحبوب كاملة.

خامسًا: أمثلة على وجبات متكاملة للإفطار والسحور لتعزيز المناعة



الإفطار:

كوب عصير برتقال طبيعي.

شوربة خضار أو عدس.

طبق سلطة خضراء غني بالبقدونس والجرجير.

قطعة دجاج أو سمك مشوي.

ملعقة صغيرة من العسل بعد الإفطار.

السحور:

زبادي مع ملعقة صغيرة من بذور الشيا أو بذور الكتان.

بيضة مسلوقة أو قطعة جبن قريش.

خيار وخس.

كوب ماء دافئ مع ليمون.

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