أهم أطعمة لصحة شعرك خلال صيامك رمضان

أطعمة لصحة شعرك خلال شهر رمضان، يُعتبر شهر رمضان فرصة رائعة ليس فقط للتقرب من الله والاهتمام بالنفس روحيًا، ولكنه أيضًا فرصة لإعادة ترتيب أولوياتنا الصحية، ومنها العناية بصحة الشعر.





ففي هذا الشهر، ومع تغير نظام الأكل والشرب، قد يعاني الكثيرون، خاصة النساء، من تساقط الشعر، جفافه، وتقصفه. ويرجع ذلك غالبًا إلى نقص الفيتامينات والمعادن نتيجة الصيام الطويل، وقلة شرب الماء، بالإضافة إلى تناول أطعمة غير متوازنة خلال الإفطار والسحور.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن العناية بصحة الشعر خلال رمضان لا تعتمد فقط على استخدام الزيوت أو المنتجات الخارجية، بل تعتمد بشكل أساسي على التغذية السليمة وشرب الماء.



أطعمة لصحة شعرك مع صيام رمضان



وتستعرض الدكتورة هدى، في هذا التقرير أهم الأطعمة التي يجب التركيز عليها خلال رمضان للحفاظ على صحة شعرك، ومنع تقصفه وتساقطه، بل وتعزيز نموه ولمعانه:



أطعمة مغذية للشعر



1. البروتينات: حجر الأساس لنمو الشعر

يتكوّن الشعر أساسًا من بروتين يُسمى "الكيراتين"، لذلك لا يمكن الحصول على شعر قوي وصحي دون تناول كميات كافية من البروتين.

أفضل مصادر البروتين خلال رمضان:

البيض: مصدر غني بالبروتين والبيوتين، الضروريين لنمو الشعر. يمكنك تناوله مسلوقًا أو في أطباق خفيفة مثل سلطة البيض.

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون: غنية بالحديد الذي يعزز وصول الأكسجين إلى بصيلات الشعر.

الدجاج والديك الرومي: بروتين عالي الجودة وضروري لتقوية الشعر.

البقوليات (العدس، الفول، الحمص): بروتين نباتي مهم خاصة للنباتيين.



2. الحديد: لتقوية بصيلات الشعر

يُعد نقص الحديد من أبرز أسباب تساقط الشعر، لذلك يجب التركيز على الأطعمة الغنية به خلال الإفطار والسحور.

أهم مصادر الحديد:

الكبدة: من أغنى الأطعمة بالحديد.

السبانخ والخضروات الورقية الداكنة: مصدر جيد للحديد النباتي.

العدس والفاصوليا.

الزبيب والمشمش المجفف: يمكن إضافتهم إلى أطباق السحور.

نصيحة: لامتصاص أفضل للحديد النباتي، احرصي على تناول فيتامين C (مثل عصير البرتقال أو الليمون) مع الوجبة.

3. أوميجا 3: لترطيب الشعر ومنع الجفاف

تعاني الكثير من النساء من جفاف الشعر خلال رمضان بسبب قلة شرب الماء. لذلك، من المهم تناول أطعمة غنية بـ الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي ترطب فروة الرأس والشعر.

أفضل مصادر أوميجا 3:

الأسماك الدهنية (السلمون، السردين، الماكريل): يمكنك إعدادها كوجبة إفطار صحية.

المكسرات (الجوز، اللوز، الكاجو): يمكن تناول حفنة صغيرة بعد الإفطار.

بذور الكتان وبذور الشيا: يمكن إضافتها للسلطات أو الزبادي.



4. الزنك والسيلينيوم: لحماية الشعر من التساقط

يساعد الزنك على نمو الشعر وتقوية بصيلاته، بينما يعمل السيلينيوم كمضاد أكسدة يحمي الخلايا من التلف.

أهم الأطعمة الغنية بالزنك والسيلينيوم:

المكسرات.

المأكولات البحرية (الجمبري، المحار).

الحبوب الكاملة (الشوفان، الأرز البني).

البيض.



5. الفيتامينات (A وE وC): لتغذية ولمعان الشعر

فيتامين A: يساعد في إنتاج الزيوت الطبيعية لفروة الرأس التي تحافظ على رطوبة الشعر.

مصادره: الجزر، البطاطا الحلوة، القرع.

فيتامين E: يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس.

مصادره: اللوز، الأفوكادو، السبانخ.

فيتامين C: ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يقوي بصيلات الشعر.

مصادره: الفراولة، البرتقال، الكيوي.



6. البيوتين: الفيتامين السحري للشعر

يُعرف البيوتين بفيتامين B7، وهو ضروري جدًا لنمو الشعر. نقصه يسبب تقصف الشعر وهشاشته.

مصادر البيوتين:

البيض (صفار البيض تحديدًا).

المكسرات.

الحبوب الكاملة.

الأفوكادو.



7. الماء: أساس الصحة للشعر والجسم

خلال رمضان، ينسى الكثيرون شرب الماء الكافي، ما يؤدي إلى جفاف الجسم والشعر.

نصائح لشرب الماء بانتظام:

ابدئي الإفطار بكوب ماء.

اشربي كوبًا كل ساعة من المغرب حتى السحور.

تجنبي المشروبات الغازية التي تزيد الجفاف.



8. الأطعمة الغنية بالكولاجين: لتقوية الشعر من الجذور

مرق العظام (الشوربة الغنية بالعظام): يحتوي على الكولاجين الطبيعي.

الفواكه الحمراء (الفراولة، التوت): تعزز إنتاج الكولاجين.

9. نصائح لتغذية شعرك خلال رمضان

قسّمي وجباتك بين الإفطار والسحور ولا تركزي فقط على الحلويات أو الدهون المشبعة.

أدخلي الخضروات الطازجة في كل وجبة.

ابتعدي عن الأطعمة المقلية التي تؤثر سلبًا على الدورة الدموية لفروة الرأس.

مارسي بعض التمارين الخفيفة بعد الإفطار لتحفيز الدورة الدموية، مما يحسن وصول الغذاء إلى بصيلات الشعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.