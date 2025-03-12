أطعمة ومشروبات تقلل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام

أطعمة ومشروبات تقلل الشعور بالعطش، يُعد الصيام فرصة ذهبية لتدريب النفس على التحمل والانضباط، وهو في الوقت ذاته عبادة عظيمة تعود بالكثير من الفوائد الجسدية والنفسية.



ومع الحديث عن قدوم موجة حارة تزداد تساؤلات الصائمين حول كيفية تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة.

ويُعد اختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة خلال وجبتي الإفطار والسحور من أهم العوامل التي تساعد على تقليل الإحساس بالعطش وتمنح الجسم الترطيب الكافي طوال النهار.



أولًا: أهمية اختيار الطعام المناسب أثناء السحور



أطعمة تناولها في السحور

أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنوجبة السحور هي الوجبة الأهم في رمضان إذا ما أراد الصائم أن يصمد أمام الشعور بالعطش والجوع.

فالطعام المتوازن الذي يحتوي على مزيج من البروتينات، الألياف، والدهون الصحية يساهم في الاحتفاظ بالماء داخل الجسم لفترات أطول، كما أن بعض الأطعمة تُهضم ببطء، ما يقلل من فقدان السوائل.



لأطعمة تقلل من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام



وتستعرض الدكتورة هدى، أفضل مجموعة أطعمة يمكنها تقليل الشعور بالعطش.



1. الأطعمة الغنية بالألياف:

الألياف تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على رطوبة الجسم، حيث إنها تحتفظ بالماء داخل الأمعاء وتُبطئ من امتصاصه. من أمثلة هذه الأطعمة:

الخضروات الورقية مثل الخس، السبانخ، والبقدونس.

الخيار، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء.

الفواكه مثل التفاح، البرتقال، البطيخ، والكنتالوب.

الشوفان، وهو غني بالألياف ويُبطئ عملية الهضم.



2. البروتينات:

تناول البروتينات الخفيفة مثل الزبادي، البيض، والجبن القريش يمد الجسم بالطاقة لفترة أطول ويساعد في التحكم في العطش، خاصة إذا اقترن مع الخضار أو الفواكه.

3. الدهون الصحية:

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات النيئة (دون ملح) تساعد في الشعور بالشبع وتبطئ امتصاص الطعام، ما يساعد على تقليل الشعور بالعطش.

مشروبات تقلل العطش وتمنح الجسم الترطيب الكافي



مشروبات تحمي من العطش

1. الماء:

يبقى الماء هو الخيار الأول والأفضل. يجب تناول كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، بمعدل لا يقل عن 2 إلى 3 لترات يوميًا، وتوزيعها على فترات متقاربة. من الأفضل شرب الماء الفاتر وليس البارد جدًا، حتى لا يسبب إدرار البول السريع وخسارة السوائل.

2. الحليب واللبن الرائب:

الحليب واللبن الرائب غنيان بالكالسيوم والبروتين، كما يساهمان في ترطيب الجسم. اللبن الرائب خاصة مفيد لأنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في توازن الجهاز الهضمي.

3. العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف:

عصير البطيخ: غني بالماء والمعادن.

عصير البرتقال الطبيعي: يحتوي على فيتامين C وأملاح معدنية مهمة.

عصير الخيار مع الليمون: مزيج مرطب يساعد على تقليل الشعور بالعطش.

4. مشروبات الأعشاب:

بعض الأعشاب تساهم في الحفاظ على رطوبة الجسم وتهدئ الأعصاب:

النعناع المغلي: يهدئ المعدة ويساعد على الاحتفاظ بالماء.

الكركديه البارد: مرطب ممتاز ويُفضل شربه بدون سكر.

اليانسون: يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي ويدعم ترطيب الجسم.

الأطعمة التي يجب تجنبها لتفادي العطش



1. الأطعمة المالحة:

الأملاح تزيد من الشعور بالعطش لأنها تجعل الجسم يحتفظ بالصوديوم ويطلب الماء لتعديل نسبته. لذا يجب تقليل المخللات، الجبن المالح، اللحوم المصنعة مثل السجق والنقانق.

2. الأطعمة الغنية بالسكر:

تناول السكريات بكثرة يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يضطر الجسم إلى سحب الماء من الخلايا لمعادلة نسبة السكر، فيزيد الإحساس بالعطش.

3. الأطعمة الحارة والتوابل الزائدة:

الأطعمة الحارة تزيد من حرارة الجسم وتدفعه لفقدان السوائل عبر التعرق، لذا من الأفضل تجنب الفلفل الحار والبهارات الكثيرة وقت السحور.

4. المشروبات التي تحتوي على الكافيين:

القهوة والشاي والمشروبات الغازية تحتوي على الكافيين، وهو مدر للبول ويزيد من فقدان السوائل.

نصائح عملية لتقليل العطش خلال الصيام



شرب الماء على فترات: لا يجب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة وقت السحور أو الإفطار، بل توزيعها طوال الليل.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة: تحتوي على نسبة كبيرة من الماء وتمنح الجسم الترطيب المطلوب.

اختيار أطعمة بطيئة الهضم: مثل الحبوب الكاملة التي تمد الجسم بالطاقة لفترة أطول.

الابتعاد عن الحلويات الصناعية وقت السحور: لأنها تزيد من الشعور بالعطش لاحقًا.

عدم تناول الأطعمة المقلية وقت السحور: لأنها تزيد من العطش لاحتوائها على الدهون المشبعة.

نماذج لوجبات صحية لتقليل العطش



1. نموذج لوجبة سحور مثالية:

كوب لبن رائب أو زبادي.

طبق صغير من الشوفان مع الحليب وبعض الفواكه المجففة.

خيارة، وقطعة من التفاح.

بيضة مسلوقة.

كوب ماء.

2. نموذج لوجبة إفطار متوازنة:

كوب ماء مع تمرتين أو ثلاث.

شوربة خضار أو شوربة عدس.

طبق من السلطة الخضراء الغنية بالخيار والطماطم.

قطعة دجاج مشوية أو لحم مسلوق.

أرز بني أو خبز أسمر.

كوب عصير طبيعي بدون سكر.

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