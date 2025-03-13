أطعمة تخلصك من الإجهاد والتعب في رمضان

أطعمة تخلّصك من الإجهاد والتعب، يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لتجديد الروح والجسد، إلا أن الصيام الطويل، خاصة في الأيام الحارة أو عند بذل مجهود كبير، قد يؤدي إلى الشعور بالإجهاد والتعب وفقدان الطاقة.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن اختيار الأطعمة الصحيحة خلال وجبتي الإفطار والسحور يلعب دورًا محوريًا في تزويد الجسم بما يحتاجه من طاقة، وتقليل الشعور بالإرهاق والكسل.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم الأطعمة التي تخلّص الجسم من الإجهاد وتمنحه طاقة متجددة طوال اليوم، بالإضافة إلى نصائح غذائية لضمان صيام صحي ونشيط.



أسباب الشعور بالتعب والإجهاد أثناء الصيام

الشعور بالاجهاد

وأضافت الدكتورة مها، أنه لابد في البداية من التعرف على أسباب الشعور بالتعب والاجهاد أثناء الصيام، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



نقص السوائل: الصيام عن الماء لفترات طويلة يؤدي إلى الجفاف، مما يقلل من كفاءة عمل أجهزة الجسم ويسبب الشعور بالإرهاق.

انخفاض مستوى السكر في الدم: الاعتماد على وجبات عالية السكر أثناء الإفطار يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ ثم انخفاض حاد في مستوى السكر، مما يسبب الشعور بالهبوط.

نقص الفيتامينات والمعادن: اتباع نظام غذائي غير متوازن يفتقر إلى العناصر المغذية يجعل الجسم غير قادر على مقاومة التعب.

قلة النوم أو اضطرابه: يؤثر النوم غير الكافي أو المتقطع على مستوى الطاقة خلال النهار.

أطعمة تساعد على التخلص من التعب والإجهاد في رمضان



أطعمة تخلصك من التعب

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية، أهم أطعمة يمكن تناولها في السحور والإفطار، للتخلص من التعب والإجهاد خلال الصيام.

1. التمر: مصدر سريع للطاقة

يُعتبر التمر من أفضل الأطعمة التي يبدأ بها الصائم وجبة الإفطار، فهو غني بالسكريات الطبيعية (الجلوكوز، الفركتوز) التي تمد الجسم بالطاقة الفورية بعد ساعات طويلة من الصيام. بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لتقليل الإجهاد.

2. الشوفان: طاقة تدوم طويلًا

يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات المعقدة التي تطلق الطاقة ببطء، مما يجعلها مثالية لوجبة السحور. كما يحتوي على الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتمنع الهبوط السريع في سكر الدم.

3. الموز: غني بالبوتاسيوم

الموز مصدر رائع للبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل والكهارل داخل الجسم، ما يقلل من الإحساس بالتعب. كما يوفر جرعة جيدة من الكربوهيدرات الطبيعية سهلة الهضم.

4. المكسرات: طاقة مركزة وصحية

اللوز، الجوز، الكاجو، والفستق مصدر غني بالأحماض الدهنية الصحية والبروتينات. تناول حفنة صغيرة أثناء الإفطار أو السحور يمد الجسم بطاقة تدوم طويلًا، كما تعزز المغذيات فيها من وظائف الدماغ وتقلل التوتر.

5. البيض: بروتين متكامل

يحتوي البيض على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لتجديد الخلايا والأنسجة. تناوله في السحور يضمن شعورًا بالشبع ويمنع الإجهاد الناتج عن نقص البروتين.

6. الخضروات الورقية: خزائن الفيتامينات

السبانخ، الجرجير، الخس، والبقدونس غنية بالحديد، المغنيسيوم، وفيتامين C. هذه العناصر تقوي الدم وتمنع الشعور بالدوخة والتعب.

7. البقوليات: مصدر للطاقة والألياف

العدس، الفاصولياء، الحمص غنية بالبروتينات النباتية والألياف التي تساهم في الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة. يمكن إدخالها ضمن الشوربات أو السلطات.

8. الزبادي: مهدئ للهضم ومصدر للطاقة

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء وتمنع الانتفاخ. كما يوفر البروتين والكالسيوم الضروريين لتقوية العضلات والعظام.

9. الماء: الأساس في محاربة التعب

رغم أنه ليس "طعامًا"، إلا أن الماء هو أهم عنصر يمنع الإجهاد. يجب شرب كميات كافية بين الإفطار والسحور لتعويض نقص السوائل، مع تجنب المشروبات الغنية بالكافيين التي تزيد من إدرار البول.

نصائح لتوزيع الأطعمة لمواجهة الإجهاد

وجبة الإفطار:



ابدأ بالتمر والماء لتعويض السكر والسوائل. تناول الشوربة (مثل شوربة العدس أو الخضار) لتدفئة المعدة. ثم طبق رئيسي متوازن يحتوي على بروتين (دجاج أو سمك) وكربوهيدرات معقدة (أرز بني أو خبز قمح كامل) وخضار.

وجبة السحور:

اجعلها غنية بالبروتين (بيض، لبن، جبن)، وألياف (شوفان، خبز قمح كامل)، وكربوهيدرات بطيئة الامتصاص لتوفير طاقة مستدامة. تجنب الأطعمة المالحة والسكريات العالية التي تسبب العطش والجوع المبكر.

وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور:



يمكن تناول حفنة مكسرات، زبادي مع الفواكه، أو موزة لتجديد الطاقة.

أطعمة يجب تجنبها لأنها تزيد التعب والإجهاد

المقليات: تسبب ثقلًا في المعدة وتستهلك طاقة كبيرة للهضم.

الحلويات الشرقية الثقيلة: مثل الكنافة والقطايف المحشوة، تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم ثم انخفاضه السريع.

المشروبات الغازية: تسبب الجفاف ولا تعوّض السوائل.

الكافيين الزائد: مثل القهوة والشاي القوي، يزيد من فقدان الماء عبر البول.

الأطعمة المالحة: تسبب احتباس السوائل والشعور بالعطش، ما يؤدي إلى إجهاد أكبر خلال الصيام.

التعب والإجهاد خلال الصيام

نصائح هامة للحفاظ على الطاقة خلال رمضان



نوم كافٍ ومنتظم: النوم المبكر والاستيقاظ على السحور يساعد في تجديد النشاط.

ممارسة النشاط البدني الخفيف: مثل المشي بعد الإفطار لتحسين الدورة الدموية.

تنظيم الوقت: توزيع المهام اليومية بحيث لا يتم بذل مجهود كبير أثناء فترة الصيام.

تناول كميات معتدلة من الطعام: الامتلاء الزائد يسبب الخمول.



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