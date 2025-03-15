السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

توقيت صلاة الفجر،
توقيت صلاة الفجر، فيتو

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" ما القول الفصل في توقيت صلاة الفجر؟ وما ردكم على دعوى أن توقيت صلاة الفجر بالقاهرة سبق مكة المكرمة في بعض الأيام مع أن القاهرة غرب مكة المكرمة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 


 الحق الذي يجب المصير إليه والعمل عليه، والذي استقر عليه علماء الهيئة والموقتون وعلماء الفلك المسلمون عبر الأعصار والأمصار، والذي عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها: أن توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا.


وهذا التوقيت مبني على أنه يبدأ من أول ظهورٍ لعلامته المعروفة التي دلَّت عليها نصوص الوحيين: القرآن الكريم، والسنة النبوية القولية والفعلية، وأخَذَه الصحابة رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبقوه قولًا وعملًا، ثم أخذه عنهم السلف الصالح قاطبة؛ وذلك بانتشار ضوئه المستطير الصادق في الأفق يمينًا وشمالًا، وليس هو الفجر المستطيل الكاذب الذي يكون ضوؤه كهيئة المخروط المقلوب.

رد دار الإفتاء على دعوى خطأ وقت الفجر في القاهرة 


وأما ما يثار من التشكيك في ذلك بدعوى أن توقيت الفجر في القاهرة يسبق أحيانًا توقيتَه في مكة المكرمة، مع أن القاهرة تقع غرب مكة: فهذا ليس اعتراضًا علميًّا؛ إذ من المقرر في علوم الفلك والجغرافيا: أن تحديد المواقيت مبني على خطوط الطول ودوائر العرض معًا؛ حيث تدل خطوط الطول على فوارق التوقيت، ودوائرُ العرض على طول النهار، وهذا يقتضي أن مقارنة خطوط الطول إنما تكون بين المدن الواقعة على دائرة عرض واحدة؛ لتساوي طول النهار فيها.
 

وأوضحت أنه من المعلوم أن مكة المكرمة مختلفة عن القاهرة في ذلك؛ فمكة على دائرة عرض 21.4° تقريبًا، والقاهرة على دائرة عرض 30°، وهذا يجعل نهار القاهرة أطول من نهار مكة في فصل الصيف؛ فلا تصح المقارنة بينهما حينئذ، وإنما يمكن المقارنة مثلًا بين مكة وحلايب؛ لاستوائهما تقريبًا في دائرة العرض. وهذا الاختلاف يحصل أيضًا بين المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ فقد يكون الفجر في المدينة قبل مكة مع كون المدينة غربيّ مكة بنحو ثلث درجة طولية؛ وذلك لاختلافهما في خط العرض.


فهذه الدعاوى وإن كانت تُساق بحجة تصحيح المواقيت، إلا أنها تنطوي في حقيقتها على الطعن في العبادات والشعائر وأركان الدين التي أَدَّاها المسلمون عبر القرون المتطاولة؛ من صلاة وصيام وغيرهما، فضلًا عما تستلزمه من تجهيل علماء الشريعة والفلك المسلمين عبر العصور، مع تهافت هذه الدعاوى أمام الحقائق العلمية والمقاييس الجغرافية والظواهر الكونية والفلكية، ولذلك فلا يجوز الالتفات إليها ولا التعويل عليها.


حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟"

 الذي عليه الفتوى أن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنه يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، وبهذا قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذهب ابن حزم وإحدى الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفجر الصادق توقيت صلاة الفجر توقيت الفجر دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية علوم الفلك مكة المكرمة توقيت الفجر في القاهرة

مواد متعلقة

ما حكم الانشغال بالملهيات والتهاون في العبادات بشهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

‎مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15- 3 - 2025 في البحيرة

جدل بسبب توقيت أذان الفجر في المنوفية وتنبيه عاجل من الأوقاف للمساجد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بانفراج قريب وبداية حياة مليئة بالخير

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو أمر القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب

سعر صرف الدولار يسجل 50.70 جنيه في هذه البنوك

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي

سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

معركة تبوك، قصة انتصار المسلمين دون قتال في آخر غزوة للرسول

ما حكم الانشغال بالملهيات والتهاون في العبادات بشهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية