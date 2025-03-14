الجمعة 14 مارس 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي يغنيك عن وضع المكياج فى رمضان

توريد البشرة
توريد البشرة

رمضان شهر المغفرة والرحمة والخشوع، حيث يكثف الرجال والنساء عبادتهم فى الشهر الكريم، لدرجة أن تتخلى السيدات عن جميع أنواع الزينة.

وبسبب الصيام تمتنع معظم الفتيات عن وضع المكياج، ولكن ذلك يؤثر على مظهرهن كثيرا، ما يدفعهن للعناية الجيدة بالبشرة حفاظا على جمالهن فى رمضان.

قناع طبيعي يغنى عن المكياج فى رمضان 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي يغني عن استخدام المكياج فى رمضان.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من عصير البنجر الطازج

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري للبشرة الجافة)

طريقة التحضير:-

  • اخلطي عصير البنجر مع العسل جيدًا حتى يتجانس.
  • إذا كانت بشرتكِ جافة، أضيفي الزبادي للحصول على ترطيب إضافي.
  • ضعي القناع على وجهك بحركات دائرية لطيفة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
  • ضعي مرطب خفيف بعد القناع للحفاظ على الترطيب.
  • القناع يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنح البشرة لونًا ورديًا طبيعيًا، ويرطب البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية، كما يغذيها ويفوم الالتهابات.
  • ويجب شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب البشرة.
  • وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات لتعزيز صحة بشرتكِ.
  • يكرر هذا القناع 2-3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
توريد البشرة 
توريد البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع طبيعي يمنح بشرتك النضارة فى نهار رمضان

 

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