من 3 خطوات فقط، أسهل روتين للعناية بالبشرة في رمضان

في ظل التطور الهائل الذي يشهده عالم مستحضرات التجميل، قد يصبح اختيار روتين العناية بالبشرة المناسب أمرًا محيرًا بالأخص في شهر رمضان الذي تصبح فيه معظم السيدات تحمل أعباء كثيرة على مدار اليوم سواء بتحضير مائدة الإفطار أو العمل بالإضافة لتوفير وقت للعبادة.

لذلك نقدم في التقرير التالي أسهل وأفضل روتين للعناية بالبشرة في الشهر الكريمِ.

أسس العناية بالبشرة

تعد الخطوة الأولى لروتين فعال للبشرة هي تحديد نوع البشرة، سواء دهنية، جافة، مختلطة، حساسة، وذلك لاختيار المنتجات المناسبة، كما يساعد على فهم احتياجات البشرة وتجنب المنتجات التي قد تسبب تهيجًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ومن المهم كذلك تبسيط الروتين، ليس الهدف هو تكديس أكبر عدد ممكن من المنتجات، بل اختيار المنتجات الأساسية التي تحتوي على مكونات فعّالة، البساطة في الروتين تضمن الالتزام وتجنب إرهاق البشرة.

الالتزام والاستمرارية بالروتين، العناية بالبشرة رحلة طويلة الأمد، والنتائج لا تظهر بين ليلة وضحاها، والاستمرار في الروتين اليومي هو مفتاح الحصول على بشرة صحية ومشرقة.

روتين العناية بالبشرة الصباحي

يهدف الروتين الصباحي إلى حماية البشرة من العوامل البيئية الضارة، وينقسم إلى 3 خطوات بسيطة:

التنظيف اللطيف

استخدمي منظفًا خفيفًا لإزالة الزيوت والشوائب التي تراكمت أثناء الليل.

اختاري منظفًا يناسب نوع بشرتكِ وتجنبي الأنواع القاسية التي قد تجفف البشرة.

مضادات الأكسدة

طبقي سيرومًا يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C، لحماية البشرة من الجذور الحرة وتعزيز إنتاج الكولاجين.

مضادات الأكسدة تقي البشرة من أضرار التلوث والأشعة فوق البنفسجية.

واقي الشمس

لا تتنازلي عن استخدام واقي الشمس، حتى في الأيام الغائمة.

اختاري واقيًا بعامل حماية (SPF) 30 أو أعلى، وابحثي عن الأنواع التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم.

روتين العناية بالبشرة المسائي

يركز الروتين المسائي على تنظيف البشرة وإصلاح الأضرار التي لحقت بها خلال اليوم.

إزالة المكياج

استخدمي مزيل مكياج لطيف لإزالة آثار المكياج والأوساخ.

اختاري مزيلًا مناسبًا لنوع مكياجكِ (مقاوم للماء، عادي).

التنظيف العميق

اغسلي وجهكِ بمنظف مناسب لإزالة أي بقايا للمكياج والشوائب.

يمكن استعمال طريقة التنظيف المزدوج، خاصة للبشرة الدهنية.

التونر

استخدمي تونرًا خاليًا من الكحول لتوازن درجة حموضة البشرة وتهيئتها لامتصاص المرطب.

الترطيب الليلي

طبقي مرطبًا غنيًا بالمكونات المرطبة والمغذية، مثل حمض الهيالورونيك والسيراميد.

يمكن استعمال كريمات الريتينول لمكافحة آثار التقدم بالعمر.

نصائح إضافية للحفاظ على نضارة البشرة

اختيار المكونات الفعّالة، ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على مكونات مدعومة علميًا، مثل الريتينول، حمض الهيالورونيك، وفيتامين C.

اختبار المنتجات الجديدة، قبل استخدام أي منتج جديد، اختبريه على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

العناية الشاملة، لا تهملي العناية بصحتكِ العامة، فالنظام الغذائي المتوازن والنوم الكافي وشرب الماء بكميات كافية عوامل أساسية لصحة البشرة.

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