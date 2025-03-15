اليوم، تشييع جنازة المنتج مجدي عبد المسيح بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة

أعلن الفنان منير مكرم وفاة المنتج مجدي عبد المسيح، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "وفاة الأستاذ مجدي عبد المسيح، الدوام لله".

وفاة المنتج مجدي عبد المسيح

ونعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المنتج الفني مجدي عبد المسيح، وقال:" نشارككم أحزانكم بهذا المصاب الأليم طالبين من الله رب الكل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته ويلهمنا ويلهم الاسرة الفنية جميل الصبر والسلوان" .

موعد ومكان تشييع جنازة المنتج مجدي عبد المسيح

ومن المقرر أن تشيع جنازة المنتج الراحل اليوم السبت الموافق 15 / 3 / 2025 الساعة الواحدة ظهرًا بكنيسة قلب يسوع - ميدان الإسماعيلية - مصر الجديدة.

كما يقام العزاء الساعة السابعة مساءً بكنيسة قلب يسوع - ميدان الإسماعيلية - مصر الجديدة.

مسيرة المنتج مجدي عبد المسيح الفنية

عمل المنتج مجدى عبد المسيح فى عدد كبير من الأعمال الفنية سواء كمدير إنتاج، أو منتج فني، منها: الساحر، سهر الليالى، كل ما نفترق، الخواجة عبد القادر، ناصر، الحب الأول، وغيرها من الأعمال.

وحصل مجدى عبد المسيح على بكالوريوس المحاسبة وإدارة الأعمال عام 1976، ودرس في المعهد العالي للسينما، وصار عضو نقابة المهن السينمائية منذ عام 1978 وعضو غرفة صناعة السينما منذ عام 1983، وعضو نقابة التجاريين منذ 1976.



كما شارك في أفلام مثل (الراجل اللي باع الشمس، ممنوع للطلبة، المنتقمون، أرجوك اعطني هذا الدواء، الهاربات).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.