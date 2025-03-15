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ثقافة وفنون

تبدأ بـ العظماء السبعة، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت، الموافق 15 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر "فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


41: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة الإسراء 10ق 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن / الضحى  30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الحجرات  30ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سورة آل عمران  15ق

27: 9 (ص)تلاوة للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورة الأعراف  10 ق

44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الروم   15 ق

17: 11 (قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ  عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة البقرة  15ق

12:09 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الشورى/ الزخرف  30 ق

13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى النساء / الشرح  28 ق

17:23( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر  وما تيسر من سورة النور 40 ق

18:15 ( قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة يس  15 ق

21:10 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة التغابن  15 ق

17: 11 مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورتى محمد/ الفتح   45 ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  إبراهيم الشعشاعى  وما تيسر من سورتى ق /قصارالسور 44 ق

01:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ  الشحات محمد أنور وماتيسر من سورتى التحريم / البلد  15 ق

01:51 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورتى هود/ يوسف 15 ق

02:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الرحمن الدروى  وما تيسر من سورة التوبة  33 ق

04:58(بعد الفجر) للشيخ على حجاج السويسى  وما تيسر من سورة النجم   15 ق

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