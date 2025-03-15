السبت 15 مارس 2025
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حوادث

ضبط 90 مخالفة شروط ترخيص في حملة مرورية بالطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

وجهت الإدارة العامة للمرور حملة مكبرة استهدفت خلال 24 ساعة الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة وأسفرا، عن ضبط 1027 مخالفة تجاوز سرعات و97 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 34 دراجة نارية مخالفة، 76 مخالفة موقف عشوائي، 90 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

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الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة وزارة الداخلية

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