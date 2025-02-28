الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 45 دراجة نارية في حملة مرورية بالمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة استهدفت المحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، عن ضبط 1208 مخالفات تجاوز سرعات و103 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 45 دراجة نارية مخالفة، 76 مخالفة موقف عشوائي، 130 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

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الادارة العامة للمرور القاهرة والجيزة الاجراءات القانونية وزارة الداخلية

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