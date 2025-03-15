السبت 15 مارس 2025
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حوادث

يعاني مشاكل نفسية ومادية، إنقاذ شاب حاول الانتحار بإلقاء نفسه في نيل الوراق

نيل الوراق، فيتو
نيل الوراق، فيتو

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة من إنقاذ مندوب مبيعات حاول الانتحار بإلقاء نفسه في مياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

حيث تصادف مرور قوة من الإنقاذ النهري بلنش وتمكنت من إنقاذه.

وأوضحت التحريات الأولية أن الشاب يعمل مندوب مبيعات ويبلغ من العمر 40 سنة، ويعاني من حالة نفسية سيئة ومشاكل مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

إخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة

 وفي وقت سابق، أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة ونسبها إلى موظف دار الأوبرا الذي أنهى حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على قرار إخلاء سبيل الموظف. 

 

كشفت تحريات المباحث الخاصة بموظف الأوبرا المتوفى غرقًا في نيل إمبابة، أن موظفًا سابقًا بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم على المتوفى من جهة عمله، الأمر الذي دفعه إلى الإقدام على الانتحار. وبمواجهة المتهم اعترف بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا إلى موظف دار الأوبرا بعد أن ترددت أنباء عن تخلصه من حياته، قررت النيابة العامة عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، لاستكتابه وفحص المحرر المضبوط، وذلك لبيان ما إذا كان قد قام بتحريره بخط يده من عدمه.

 

وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.

 

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى فلم يتبين به أي آثار إصابية.

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قوات الإنقاذ النهرى مندوب مبيعات شرطة الوراق مندوب المبيعات

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