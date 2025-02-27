الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 134 مخالفة شروط الترخيص في حملة مرورية بالطرق الصحراوية

حملة مرورية،فيتو
حملة مرورية،فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور لضبط المخالفات بالطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة   خلال 24 ساعة، عن ضبط 1126 مخالفة تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 41 دراجة نارية مخالفة، 67 مخالفة موقف عشوائى، 134 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور بالطرق الصحراوية أجهزة وزارة الداخلية

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