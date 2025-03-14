محمد أسامة يتحدث عن الثقافة الصينية في برنامج "سين" على mbc

حقق الإعلامي محمد أسامة نجاحا خلال مشاركته في برنامج “سين” الذي يقدمه أحمد الشقيري على قناة MBC1، حيث استطاع جذب الانتباه بسبب إتقانه للغة الصينية وخبرته الواسعة في الصين، التي عاش فيها لسنوات طويلة.

برنامج سين

يركز الموسم الحالي من البرنامج على استكشاف النهضة التنموية التي حققتها الصين في فترة زمنية قصيرة، إلى جانب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الصناعة، الروبوتات، والذكاء الاصطناعي.

وقدم محمد أسامة للجمهور العربي نظرة على كيفية اندماج هذه التقنيات في الحياة اليومية والمستقبلية. بفضل أسلوبه السلس ومعرفته العميقة بالثقافة الصينية، نجح في تبسيط المعلومات وتقديمها بطريقة مشوقة وسهلة الفهم، مما جعل البرنامج يحظى بتفاعل كبير.

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