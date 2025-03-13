هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

أكد الشيخ محمود عويس محمود، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الله- عز وجل- قد أكرم هذه الأمة وميزها بشهر رمضان المعظم.

وأشار إلى أن السلف الصالح -رضى الله عنهم - كانوا يدعون الله ستة أشهر قبل شهر رمضان “اللهم بلغنا رمضان”، وكانوا يغتنمون كل ساعة في شهر رمضان من الليل أوالنهار ويتعبدون لله عز وجل لأنهم يعلمون أنه شهر عظيم الطاعة فيه ثواب مضاعف.

الأزهر للفتوى يوضح حكم النوم بنهار رمضان

وأضاف “عويس” لـ “فيتو”: كان السلف الصالح يدركون قيمة رمضان بالعبادة وأنه وقت قصير ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فأين أنت من شهر رمضان؟ وأين انت من الصيام والعمل والتسبيح الاستغفار؟، كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- "رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، شهر رمضان جعل ليغفر لك الله، جعل ليرحمك الله، ليقربك الله منه.. فكيف يرحمك الله ويغفر لك وأنت نائم!".

والصالحون قال الله عنهم في القرآن الكريم: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (سورة السجدة 16).

فلا تحرم نفسك من كل هذا الخير وتعرض لرحمة وعفو ومغفرة الله بالقرآن والصلاة والسلام على النبي والصلاة، وبشتى أنواع الطاعات حتى تخرج من شهر رمضان وقد غفر الله ذنبك.

دار الإفتاء توضح حكم صيام من نام أكثر اليوم في نهار رمضان

ورد سؤال إلى دار الإفتاء في وقت سابق يقول" ما حكم صيام من نام أكثر اليوم في نهار رمضان؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل ؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 366): [وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 116): [النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ] اهـ.

ولكن عدّ المالكيةُ الإكثارَ من النوم في نهار رمضان من المكروهات؛ قال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 415): [(فَرْعٌ): مِنَ الْمَكْرُوهِ.. الْإِكْثَارُ مِنَ النَّوْمِ بِالنَّهَارِ، نَقَلَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ جُزَيٍّ] اهـ.

ولا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".

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