6 عادات صحية يجب اتباعها في شهر رمضان 2025، تعرف عليها

في شهر رمضان الكريم 2025 يجب الحرص على اتباع عادات صحية سواء في النظام الغذائي أو الممارسات اليومية لتجنب الإصابة بأي مضاعفات خاصة مع تغيير عادات الطعام والشراب طوال فترة الصيام.

عادات صحية يجب اتباعها في شهر رمضان 2025

ووجهت وزارة الصحة عددا من النصائح بشأن العادات الصحية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان 2025 منها:

١- الحفاظ على رطوبة الجسم.

شرب السوائل عدة مرات طوال الليل، في الفترة من الإفطار إلى السحور من العادات الصحية في رمضان حتى لو لم تكن تشعر بالعطش الشديد، لأن العطش علامة على أن الجسم يعاني من الجفاف.

ويجب اختيار سوائل خالية من الكافيين، لأن المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد تُسبب الجفاف.

وجبة الإفطار في رمضان

٢. تناول أطعمة متنوعة سواء الخضراوات أو الفاكهة، حيث يحتاج الجسم إلى تغذية جيدة لتعويض إرهاق الصيام منها الحبوب الكاملة، الخضراوات، الفواكه، البروتين قليل الدهن، الدهون الصحية وكل هذه العناصر مهمة لتزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.



٣- عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار لذلك تناول الطعام بوعي



٤-الاستمرار في الحركة، على الرغم من أن الصيام قد يكون مرهقًا جسديًا، يجب الإلتزام بممارسة الرياضة في الصباح.



٥- الالتزام بوجبة السحور يوميا وتتكون من الوجبة المتوازنة للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، مما يمنح الجسم طاقة جيدة.

يمكن أن تحتوي وجبة السحور على الأطعمة التالية:

الحبوب الكاملة - تشمل مصادرها حبوب الإفطار الكاملة، وخبز الحبوب الكاملة، والأرز البني، ودقيق الشوفان.

الفاكهة والخضراوات الطازجة

البروتين وتشمل مصادره الحليب، والزبادي، والبيض، والمكسرات.

الدهون الصحية - تشمل مصادرها المكسرات والزيتون.

النوم الجيد في رمضان

6. النوم المنتظم عدد ٨ ساعات يوميا يساعد في تحسين الصحة العامة للجسم وتجنب اضطرابات النوم.

وقد يشكل الصيام بعض التحديات في الأداء العام للجسم مثل انخفاض استهلاك الطاقة، والجفاف، وهشاشة العضلات، والإمساك، واضطراب النوم - وكلها عوامل قد تزيد من التعب وتؤثر على الأداء البدني والعقلي.

طرق زيادة الطاقة في الجسم

ويمكن اتباع هذه النصائح لتزويد جسم الإنسان بالطاقة خلال شهر رمضان منها

١- أعط الأولوية للكربوهيدرات والبروتين خلال وجبتي الإفطار والسحور



٢- اختر وجبات خفيفة غنية بالسعرات الحرارية لتلبية احتياجات الجسم مثل التمر وزبدة المكسرات والأفوكادو والبذور



٣- تناول مشروبات لتحسين ترطيب الجسم وتشمل خيارات الترطيب الحليب والعصائر الطبيعية والحساء المصنوع من المرق.

٤- عالج الإمساك بتناول كمية كافية من الماء والألياف ويمكن تناول فواكه مرطبة مثل الكيوي والتوت والبابايا



٥- تناول بذور الكتان أو الشيا المطحونة والشوفان المطبوخ، الزبادي.



٦- امنح الأولوية للنوم الكافي للمساعدة في تعزيز التعافي والتكيف والأداء.

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