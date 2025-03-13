ترامب يجدد رغبته في لقاء بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس إنه يرغب في لقاء ومحادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما دعا إلى تسريع تسوية النزاع في أوكرانيا.

ترامب يعرب عن رغبته في لقاء بوتين

وأضاف ترامب خلال لقاء في البيت الأبيض مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته: "سأكون سعيدا بلقائه بوتين والتحدث معه، لكننا بحاجة إلى إنهاء هذا الأزمة في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".

وتابع: إن الوضع بشأن الأزمة في أوكرانيا تحرك أخيرا من نقطة الجمود، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا كان متأزمًا.

تطورات الصراع الروسي الأوكراني

واستطرد: "كان سيستمر هذا لفترة طويلة. لقد حركناه من نقطة الجمود. لقد حركنا الأمور حقا من مكانها. آمل أن يُحدث هذا تغييرا".

ومن جانبه أكد بوتين أن أوكرانيا يجب أن تطلب بإلحاح من الأمريكيين وقف إطلاق النار بناء على الوضع على الأرض، لافتا إلى أن القوات الروسية تتقدم على جميع جبهات القتال تقريبا.

كما أعرب الرئيس الروسي عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامه الكبير بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأكد بوتين أن روسيا ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع على الأرض، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى.

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