أمريكية مثلية تحرج رئيس وزراء أيرلندا، سر مغادرة روزي أودونيل أمريكا مع فوز ترامب

في مؤتمر عقد بالبيت الأبيض الأمريكي، أمس الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، وجه الصحفيون سؤال لـ مارتن عن "روزي أودونيل"، ما أثار نوبة من الحيرة والضحك بين الحضور، وبدا السؤال مفاجئًا، وغير متوقع.

سر إحراج روزي أودونيل لرئيس وزراء أيرلندا



وتصدر اسم روزي أودونيل مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل" فور الحديث عنها في مؤتمر ترامب ومايكل مارتن، فقد ذهب الآلاف من النشطاء للبحث عن الممثلة روزي أودونيل، التي تم الزج باسمها في حديث سياسي بالبيت الأبيض الأمريكي.



السر وراء ذكر اسم روزي أودونيل في مؤتمر ترامب ومايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي، يعود إلى يناير 2025، عندما أعلنت الممثلة الأمريكية روزي أودونيل، عبر منصة "تيك توك"، أنها انتقلت للعيش في أيرلندا مع ابنها، 12 عامًا، بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة وبعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا.

مواقف روزي أودونيل السياسية وانتقادها العلني لترامب، دفعها لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية فور تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث انتقلت للعيش في أيرلندا حديثًا.

ممثلة أمريكية مثلية تغادر أمريكا مع فوز ترامب



وروزي أودونيل هي ممثلة كوميدية أمريكية، وُلدت في 21 مارس 1962 في كوماك بنيويورك، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1979، واشتهرت بتقديم برنامج "روزي دونال شو The Rosie O'Donnell Show" وبرنامج "The View"، وحصلت على جائزة إيمي، وشاركت في أفلام مثل "Sleepless in Seattle" عام 1993 و"A League of Their Own" عام 1992.

روزي أودونيل تنتقد الأوضاع السياسية في أمريكا، فيتو



وفي 15 يناير 2025، وقبل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأيام قليلة، أعلنت روزي أودونيل، عبر الـ "تيك توك"، عن انتقالها للعيش في أيرلندا مع ابنها البالغ من العمر 12 عامًا، موضحة أن "هذا القرار جاء بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للبلاد."

واعترفت روزي أودونيل، من خلال برامجها، أنها مثلية، وأيضًا مدافعة قوية عن حقوق المثليين، حيث أعلنت عن ميولها كمثلية علنًا في عام 2002، خلال حدث خيري لمساعدة تبني الأطفال، ومنذ ذلك الحين أصبحت من أبرز الشخصيات العامة الداعمة لحقوق المثليين في الولايات المتحدة.

استخدمت روزي أودونيل منصاتها الإعلامية، مثل برنامجها "The Rosie O'Donnell Show" ومشاركاتها في "The View"، للحديث عن قضايا المساواة وحقوق المثليين، كما دعمت العديد من المبادرات الخاصة بزواج المثليين وتبنيهم للأطفال.

صراحة روزي أودونيل محط اهتمام الإعلام

كانت حياة روزي أودونيل الشخصية دائمًا محط اهتمام الإعلام، خاصة بسبب صراحتها حول قضاياها العائلية، وعلاقاتها العاطفية.

روزي أودونيل وابنتها تشيلسي، فيتو



تزوجت روزي أودونيل من كايل كاربنتر، عسكري أمريكي عام 2004، ولكن زواجهما انتهى في عام 2007، ولدى روز خمسة أطفال بالتبني، وهي دائمًا تتحدث عن أهمية التبني وتوفير منازل للأطفال المحتاجين.

كانت علاقة روزي أودونيل مع ابنتها تشيلسي متوترة، في فترة معينة، حيث تحدثت الابنة علنًا عن مشاكل بينهما، لكنهما تصالحا فيما بعد.

في عام 2012، تعرضت لنوبة قلبية وكشفت لاحقًا أنها خضعت لإجراء طبي لإنقاذ حياتها، كما تحدثت علنًا عن معاناتها مع الاكتئاب واضطراب الشخصية الحدية، وخضعت لعملية تصغير المعدة وفقدت وزنًا كبيرًا بسبب مشاكل صحية.

في يناير 2025، أعلنت روز أودونيل عبر "تيك توك" أنها انتقلت إلى أيرلندا مع ابنها الأصغر بسبب الوضع السياسي في أمريكا بعد انتخاب ترامب، ولا تزال نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشارك آراءها السياسية وتفاصيل عن حياتها اليومية.

وتُعرف روزي أودونيل بصراحتها وعدم ترددها في مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية، وهو ما جعلها تحظى بمتابعة الكثيرين، وأيضًا بانتقادات من البعض، خاصة بسبب آرائها السياسية القوية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.