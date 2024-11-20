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مقابل دولار واحد، منازل إيطالية للمنزعجين من فوز ترامب

مدينة باتريشا، فيتو
مدينة باتريشا، فيتو

دونالد ترامب، تتساءل العديد من المجتمعات حول العالم عن تداعيات إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، قدمت إحدى القرى في جزيرة سردينيا الإيطالية فرصة محتملة.

ومثل العديد من الأماكن الريفية في إيطاليا، كانت قرية أولولاي تحاول منذ فترة طويلة إقناع الأشخاص بالانتقال إليها لإنعاش اقتصادها بعد عقود من تراجع عدد السكان.

وبدأت في بيع المنازل المتهالكة مقابل يورو واحد فقط، أي ما يعادل أكثر من دولار بقليل، لجعل العرض أكثر جذبا، بحسب شبكة (سي إن إن).

والآن، بعد نتائج انتخابات 5 نوفمبر، أطلقت القرية موقعا إلكترونيا موجها للمغتربين الأمريكيين المحتملين، تعرض فيه المزيد من المنازل الرخيصة على أمل أن يتوجه أولئك الذين يشعرون بالانزعاج من النتيجة لشراء أحد العقارات الخالية.

ويسأل الموقع: "هل أنت متعب من السياسة العالمية؟ هل ترغب في تبني أسلوب حياة أكثر توازنا مع تأمين فرص جديدة؟... حان الوقت لبدء بناء هروبك الأوروبي في جنة سردينيا الرائعة".

وقال عمدة المدينة، فرانشيسكو كولومبو، لشبكة (سي إن إن) إن الموقع الإلكتروني تم إنشاؤه خصيصا لجذب الناخبين الأمريكيين بعد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه يحب الولايات المتحدة ومقتنع بأن الأمريكيين هم الأفضل للمساعدة في تنشيط مجتمعه.

وأضاف: "نحن حقا نريد، وسنركز على الأمريكيين قبل كل شيء. بالطبع لا يمكننا منع الأشخاص من دول أخرى من التقديم، ولكن سيكون لدى الأمريكيين إجراءات سريعة. نحن نراهن عليهم لمساعدتنا في إحياء القرية، وهم ورقتنا الرابحة".

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