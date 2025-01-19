لكل ست بيت وامرأة عاملة، طرق التخلص من الإجهاد لاستكمال مسؤولياتك

طرق التخلص من الإجهاد، الحياة اليومية مليئة بالتحديات والمسؤوليات، بالنسبة لكل امرأة، تجمع بين كونها زوجة وأم، وكذلك من يزيد على مهامها العمل خارج المنزل.

أكدت خبيرة التنمية البشرية شيرين محمود، أنه قد يبدو تحقيق التوازن بين هذه الأدوار أمرًا مرهقًا في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد البدني والنفسي، لكن بالإمكان تخفيف هذا الإجهاد باتباع بعض الطرق الفعّالة التي تساعد المرأة على استعادة طاقتها وتحسين أدائها في كافة جوانب حياتها.

وأضافت، أن التخلص من الإجهاد ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب اتخاذ خطوات عملية تضمن للمرأة استعادة توازنها النفسي والجسدي. بتبني أسلوب حياة صحي ومنظم، مع إيجاد الوقت للعناية بالنفس.

خطوات التخلص من الإجهاد والضغوط اليومية



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التنمية البشرية، أبرز الطرق التي يمكن لكل امرأة الاستعانة بها للتخلص من الإجهاد ومواصلة مهامها ومسؤولياتها بكل حيوية.

نصائح للأم العاملة

1. تنظيم الوقت وإعداد جدول يومي

إدارة الوقت بفعالية تُعد خطوة أساسية لتقليل الضغط اليومي. يساعد التخطيط المسبق في تقليل الشعور بالفوضى والإرهاق. يمكن للمرأة إعداد جدول يومي يتضمن أولوياتها، سواء المهام المنزلية أو العمل أو حتى وقت الراحة. يُفضل تقسيم المهام إلى أجزاء صغيرة، ما يجعلها أسهل في التنفيذ دون الشعور بالضغط.

2. تخصيص وقت للراحة الذاتية

غالبًا ما تنشغل المرأة بمسؤولياتها إلى حد تهمل فيه حاجاتها الشخصية. ومع ذلك، يجب أن تخصص وقتًا يوميًا للراحة الذاتية، سواء بالجلوس بهدوء، قراءة كتاب، أو ممارسة التأمل. هذا الوقت يساعدها على إعادة شحن طاقتها وتحسين تركيزها.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة ليست فقط لتحسين الصحة البدنية، بل لها تأثير مباشر على الصحة النفسية أيضًا. الأنشطة البدنية مثل المشي، اليوغا، أو حتى الرقص تعزز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يساعد على تخفيف الإجهاد. يمكن تخصيص 20-30 دقيقة يوميًا لممارسة الرياضة لتحسين المزاج وزيادة الطاقة.

4. اتباع نظام غذائي صحي

التغذية تلعب دورًا مهمًا في إدارة الإجهاد. يجب على المرأة تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لدعم الجسم والعقل. من المهم تقليل استهلاك الكافيين والمأكولات السريعة التي تزيد من التوتر، واستبدالها بمصادر غذائية طبيعية مثل الفواكه، المكسرات، والخضروات.

5. الاستفادة من الدعم العائلي والاجتماعي

طلب المساعدة ليس ضعفًا، بل ضرورة. يمكن للمرأة التعاون مع أفراد أسرتها في تقسيم المهام المنزلية لتخفيف الضغط عنها. كما يمكن التحدث مع الأصدقاء أو الأقارب للحصول على الدعم النفسي والمشورة. وجود شخص يُمكنها الاعتماد عليه يُخفف من الإحساس بالإرهاق ويمنحها شعورًا بالأمان.

6. تنظيم أوقات النوم

النوم الجيد ضروري لإعادة توازن الجسم والعقل. قلة النوم تزيد من التوتر وتؤثر سلبًا على الأداء اليومي. لذلك، يجب الحرص على النوم لسبع إلى ثماني ساعات يوميًا. إنشاء روتين نوم ثابت، مثل الذهاب إلى السرير في وقت محدد، يُساعد في تحسين جودة النوم.

التخلص من الضغط

7. ممارسة تمارين التنفس العميق

تمارين التنفس العميق من الطرق السهلة والفورية لتخفيف التوتر. يمكن للمرأة قضاء بضع دقائق يوميًا في ممارسة التنفس العميق، حيث تستنشق الهواء ببطء عبر الأنف، تحتفظ به لثوانٍ، ثم تزفره ببطء عبر الفم. هذه التمارين تساعد على تهدئة الأعصاب وتنظيم ضربات القلب.



8. الابتعاد عن التوقعات غير الواقعية

كثيرًا ما تتسبب التوقعات العالية وغير الواقعية في زيادة الضغط النفسي. على المرأة أن تتقبل فكرة أن الكمال غير ممكن دائمًا، وأن تُركز على إنجاز المهام حسب قدرتها دون مقارنة نفسها بالآخرين. التخفيف من الضغوط الذاتية يجعلها أكثر راحة وثقة.



9. تخصيص وقت للهوايات

الهوايات تُعتبر متنفسًا رائعًا للحد من الإجهاد. سواء كانت الكتابة، الرسم، الحياكة، أو حتى العناية بالنباتات، فإن ممارسة الأنشطة المحببة تُساعد في تعزيز الشعور بالرضا والسعادة.



10. الابتعاد عن التكنولوجيا لفترات محددة

استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط يزيد من الشعور بالإجهاد. يمكن تخصيص أوقات خالية من التكنولوجيا، حيث تقوم المرأة بالتركيز على الأنشطة الواقعية التي تمنحها استرخاءً، مثل الجلوس مع الأسرة أو القراءة.



11. الاسترخاء باستخدام تقنيات التدليك أو الحمام الدافئ

يمكن للمرأة استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التدليك لتحرير التوتر من العضلات. كما يُعتبر الحمام الدافئ من الطرق الفعالة لتهدئة الأعصاب وتخفيف الإجهاد البدني.





12. التركيز على الإنجازات الإيجابية

بدلًا من التفكير فيما لم يتم إنجازه، يمكن التركيز على الأمور التي تم تحقيقها مهما كانت صغيرة. تدوين النجاحات اليومية يعزز الثقة بالنفس ويُخفف من الضغط النفسي.

13. اللجوء إلى الاستشارة النفسية إذا لزم الأمر

في حال استمرار الشعور بالإجهاد رغم المحاولات الشخصية، يمكن طلب المساعدة من مختص نفسي. الجلسات الاستشارية تُوفر للمرأة أدوات علمية للتعامل مع الضغوط وإيجاد حلول فعالة.



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